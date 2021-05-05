Хозяйства Гомельской области посадили картофель на половине отведенных под культуру площадей

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области посадили картофель на половине отведенных под культуру площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

В юго-восточном регионе картофель уже посажен более чем на 2,2 тыс. га, или 55% от плана. Всего под эту культуру отведено 3,97 тыс. га. Завершили эти работы в Ветковском, Лельчицком, Мозырском и Петриковском районах.

Также хозяйства региона продолжают сеять овощи. Луком засеяны 860 га (98%). При этом в Житковичском, Гомельском, Светлогорском, Мозырском и Рогачевском районах завершили эти работы. Овощной горошек уже посеяли на более чем 264 га (свыше 40%).

Сельскохозяйственные организации Гомельского, Мозырского и Речицкого районов приступили к севу моркови и свеклы. Всего по области морковь посеяна на 64 га (29%), свекла - на 58 га (42%).-0-