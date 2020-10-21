Хозяйства Гомельской области убрали более 80% площадей кукурузы на силос

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские хозяйства убрали более 80% площадей кукурузы на силос, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Кукуруза на силос на 21 октября убрана с 84% площади, или 242 тыс. га, со средней урожайностью 176 ц/га. Лидеры уборочной страды - Мозырский, Наровлянский, Светлогорский и Добрушский районы. По урожайности отмечены Речицкий, где убирают 222 ц/га зеленой массы, и Добрушский (216 ц/га) районы.

Аграрии прошли 37% отведенных под кукурузу на зерно площадей, или 19,3 тыс. га. Намолочено 97,4 тыс. т со средней урожайностью 51 ц/га.

Среди лидеров - Мозырский и Светлогорский районы, где убрано соответственно 89% и 98% отведенных под эту культуру площадей. Хозяйства этих же районов занимают первые позиции и по средней урожайности. В Светлогорском районе получают 67 ц/га и в Мозырском - 62 ц/га.-0-