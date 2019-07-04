Хозяйства Гомельской области убрали около 50% озимого рапса на зерно

4 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области убрали 48% площадей озимого рапса на зерно, сообщила заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

Урожай собран с 22,5 тыс. га этой масличной культуры из 46,6 тыс. га запланированных к уборке. В лидерах Лоевский и Ельский районы, где приближаются к финишу этих работ, подошли к отметке 90% посевной площади озимого рапса.

"Урожайность невелика - немногим выше 11 ц/га. Повлиял тот факт, что засушливая погода совпала с периодом формирования зерна. В результате зерно мелкое и щуплое. Вместе с тем есть надежда, что прошлогодний средний показатель урожайности в 12 ц/га будет превышен", - подчеркнула Елена Филипович.

Аграрии Буда-Кошелевского и Речицкого районов в счет госзаказа сдали около 50% запланированного объема рапса. Зерно рапса принимают Речицкий комбинат хлебопродуктов и Гомельский жирокомбинат.

В регионе активно ведутся и другие сельхозработы. В хозяйствах продолжается посев многолетних трав, уборка семенников многолетних трав, подкормка кукурузы.-0-