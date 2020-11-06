6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области завершают уборку овощей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

По данным на 6 ноября, убрано 1,74 тыс. га овощей или 96% от всех площадей, отведенных под эти культуры. Собрали 29,4 тыс. т овощей.

Капусту собрали с 80% площадей в количестве 4,5 тыс. т со средней урожайностью 334 ц/га. В поле осталась только капуста сортов позднего созревания, которую можно убирать до заморозков.

Остались также небольшие объемы свеклы и моркови в Гомельском районе. Аграрии остальных районов завершили уборку овощей. Так, собрано 3,3 тыс. т свеклы, 5,7 тыс. т моркови. В полном объеме выкопаны лук и картофель.

Овощи нового урожая уже в продаже.-0-