24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области завершили уборку гречихи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Эту яровую культуру выращивают во всех районах Гомельской области за исключением Хойникского, Брагинского, Лоевского и Наровлянского. Весной клин под гречиху увеличили почти вдвое. В этом году надо было убрать 4,95 тыс. га. Сегодня завершили уборку последних площадей в Октябрьском и Буда-Кошелевском районах.

Средняя урожайность гречихи в этом году выше, чем в 2019-м, несмотря на неблагоприятную погоду во время всхода и развития растений весной, засушливые периоды летом. Этот показатель составляет порядка 11 ц/га.

В регионе продолжают убирать кукурузу на силос и зерно. На силос убрано 50% площадей, или 144 тыс. га. Заготовлено 2,7 млн т зеленой массы со средней урожайностью 186 ц/га. Самая высокая средняя урожайность - в диапазоне 220-240 ц/га - фиксируется на предприятиях Добрушского, Речицкого и Чечерского районов.

Аграрии 12 районов области приступили к уборке кукурузы на зерно. Пройдено 3,4 тыс. га, или 6% от планируемого. Средняя урожайность - 44 ц/га. По прогнозу специалистов, этот показатель будет увеличиваться по мере завершения уборки семенных посевов.-0-