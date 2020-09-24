ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 24 сентября 2020
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:03 Герасимов сыграет с Надалем на старте открытого чемпионата Франции по теннису Спорт
20:33 Хозяйства Гомельской области завершили уборку гречихи Регионы
20:24 Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам В мире
20:08 Республиканский ПЭТ-центр возобновит введение радиофармацевтических препаратов с 28 сентября Общество
20:02 Победителей конкурса экоcтартапов Belarus Green Awards определили в Минске Общество
19:53 Златан Ибрагимович заразился коронавирусом Спорт
19:40 Медики назвали симптомы рака головы и шеи Общество
19:32 Крупным предприятиям Москвы рекомендуют перевести сотрудников на удаленку В мире
19:10 Белоруска Алена Омелюсик заняла 16-е место на ЧМ по велоспорту на шоссе в Имоле Спорт
19:03 Куба может получить статус наблюдателя при ЕАЭС до конца года Экономика
18:56 В Витебске объявлен конкурс на лучшую фотографию усадьбы Репина Регионы
18:42 Могилевчанин пришел на несанкционированную акцию с двумя ножами Происшествия
18:42 "Гомсельмаш" в январе-августе нарастил объемы производства в 1,5 раза Экономика
18:21 БГУИР и баскетбольный клуб "Горизонт" подписали договор о сотрудничестве Спорт
18:16 Беларусь и Республика Корея готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере Экономика
18:04 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Иране В мире
18:03 Белорусские школьники завоевали три медали на международной олимпиаде по информатике IOI-2020 Общество
17:53 ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября Регионы
17:49 Беларусь готова поставлять в Астраханскую область электробусы и сельхозтехнику Экономика
17:44 В Минске пьяный водитель блокировал движение, а затем наехал на инспектора ГАИ Происшествия
17:41 Система данных о тех, кто удостоен госнаград, будет усовершенствована Президент
17:39 Правительство изменило порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси Экономика
17:38 Погосян: я знаю, что такое цветная революция, и не хочу повторения событий в Беларуси Политика
17:38 Витебский "Энергокомплект" до 2035 года инвестирует в развитие производства почти 40 млн евро Регионы
17:32 Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан Общество
17:28 Воронюк: мы сохранили лучшие традиции молодежного движения, чтобы строить страну для новых поколений Общество
17:27 В Кишиневе горит Национальная филармония В мире
17:19 Экспорт белорусских услуг в Сербию в январе-июле вырос более чем в 9 раз Экономика
17:16 Исполкомы будут самостоятельно запрашивать документы для 85 админпроцедур Общество
17:08 Socar отправит в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
24 сентября 2020, 20:33

Хозяйства Гомельской области завершили уборку гречихи

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Молодые водители перевезли более 655 тыс. т зерна
В Витебской области завершают уборку рапса

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области завершили уборку гречихи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Эту яровую культуру выращивают во всех районах Гомельской области за исключением Хойникского, Брагинского, Лоевского и Наровлянского. Весной клин под гречиху увеличили почти вдвое. В этом году надо было убрать 4,95 тыс. га. Сегодня завершили уборку последних площадей в Октябрьском и Буда-Кошелевском районах.

Средняя урожайность гречихи в этом году выше, чем в 2019-м, несмотря на неблагоприятную погоду во время всхода и развития растений весной, засушливые периоды летом. Этот показатель составляет порядка 11 ц/га.

В регионе продолжают убирать кукурузу на силос и зерно. На силос убрано 50% площадей, или 144 тыс. га. Заготовлено 2,7 млн т зеленой массы со средней урожайностью 186 ц/га. Самая высокая средняя урожайность - в диапазоне 220-240 ц/га - фиксируется на предприятиях Добрушского, Речицкого и Чечерского районов.

Аграрии 12 районов области приступили к уборке кукурузы на зерно. Пройдено 3,4 тыс. га, или 6% от планируемого. Средняя урожайность - 44 ц/га. По прогнозу специалистов, этот показатель будет увеличиваться по мере завершения уборки семенных посевов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область сельское хозяйство уборочная
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Витебске объявлен конкурс на лучшую фотографию усадьбы Репина
Фото из архива ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября
Фото из архива Витебский "Энергокомплект" до 2035 года инвестирует в развитие производства почти 40 млн евро
Игорь Стома. Фото Гомельские ведомости - БЕЛТА Ректор ГГМУ: в медицинском образовании важны цифровизация, современные технологии
Фото из архива Город мастеров, открытие яслей-сада, показ мод - стала известна программа "Дажынак" в Червене
Фото из архива Жилфонд и социальная инфраструктура Бреста готовы к отопительному сезону
Главное
Цуй Цимин и Александр Лукашенко Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая - Лукашенко
Налоговые льготы и обеспечение жильем - как в Беларуси поддерживают многодетных
Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста
В Dana Mall – выгодные покупки с DanaCard! А в "Парке Челюскинцев" – готовые квартиры от 3200 рублей за метр!
Топ-новости
Лукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации
Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан
Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах - Петришенко
Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие страны - Щеткина
ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября
Медики назвали симптомы рака головы и шеи
Белорусские школьники завоевали три медали на международной олимпиаде по информатике IOI-2020
Socar отправит в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти
Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин
Иван Тихон избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики
МВД: на линию 102 все чаще звонят минчане, недовольные действиями участников несанкционированных мероприятий
Услуги няни, социализация инвалидов, замещающие семьи - Минтруда о новациях в системе соцобслуживания
"Эвертон" объявляет о сотрудничестве с Parimatch
Прием и обработку электронных таможенных документов восстановят в течение 4 часов - ГТК
МИД: попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Президента не отражают мнения большинства международного сообщества
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.