Хозяйства Витебской области направили на подготовку техники к весне Br4,2 млн

20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Хозяйства Витебской области на подготовку техники к весенним полевым работам направили Br4,2 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

К ремонту техники в регионе приступили с 1 ноября 2019 года, именно эта дата считается началом нового ремонтного периода. Общая потребность в финансах на подготовку машин и агрегатов к весенним полевым работам составляет Br31,7 млн. Помимо собственных вложений хозяйств часть необходимых средств будет выделена из районных бюджетов.

По последним данным, готовность энергонасыщенной техники в области составляет 87%, комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов - 60%, сеялок и разбрасывателей минеральных удобрений - по 70%, культиваторов и машин для внесения твердых органических удобрений - по 73%. Все работы ведутся в соответствии с разработанным графиком. На 1 марта уровень общей готовности техники должен достигнуть не менее 95%.

Зерновой клин Витебской области в этом году составит 450 тыс. га, включая 213 тыс. га озимых зерновых и 75 тыс. га бобовых. Площадь крестоцветных займет 110 тыс. га (58 тыс. га озимых), под лен отведено 13 тыс. га, под картофель - 2 тыс. га, кукурузу на силос - 90 тыс. га, овощи - почти 0,4 тыс. га.-0-