12 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Хозяйства Витебской области убрали более половины площадей кукурузы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Всего на утро 12 октября в области убрано 52,4 тыс. га этой культуры, или 51% к плану. Скошено 1 млн 280 тыс. т зеленой массы со средней урожайностью 245 ц/га. Более половины площадей убрали 12 районов региона. При этом самые высокие темпы работы набрали аграрии Верхнедвинского (89% к заданию), Поставского и Полоцкого районов (оба более 78%). В конце рейтинга - Ушачский (30%) и Оршанский (22%) районы. В последнем результат в определенной степени оправдан тем фактором, что здесь в этом году подлежит уборке самая большая в разрезе регионов площадь кукурузы - 12,6 тыс. га.

Активными темпами продолжается в области уборка овощей. В этом году ими занято 303 га, уже убрано 55%. Собрано 7,6 тыс. т овощей при средней урожайности 457 ц/га. На сегодняшний день труженикам села осталось убрать последние 8 га из 50 га свеклы (средняя урожайность составляет 319 ц/га) и 48 га, или 45,7%, площадей моркови. Капуста убрана с 12% площадей.

Под картофель в регионе в нынешнем году отведено 1,6 тыс. га. Второй хлеб убран уже с 88% площадей. Накопано 61,4 тыс. т этой культуры. При этом с 1 га аграрии Витебщины получают 373 ц - это самая высокая урожайность картофеля по республике. Убрать его полностью планируется к концу этой недели, остальные овощи - до конца месяца.-0-