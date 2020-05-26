Храм Покрова Божией Матери откроется в Мстиславском районе после 10 лет реконструкции

26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. После 10 лет реконструкции на территории Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря в Мстиславском районе откроется храм Покрова Божией Матери с братскими корпусами. Церемония освящения состоится 31 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер государственного предприятия "Управление капитальным строительством г.Могилева" Вера Баксан.

"Реконструкция храма, памятника архитектуры XIX века, началась в ноябре 2010 года, - отметила Вера Баксан. - Когда строители приступили к его восстановлению, культовое сооружение было в плачевном состоянии: от некогда величественного здания остались одни стены, многие из которых также не прошли проверку временем. Крыша была уже давно разрушена, пол засыпан землей, а там, где когда-то велись богослужения, росли трава и деревья".

Концепция восстановленного храма осталась прежней: по архивным данным строители максимально точно воссоздали фасад исторического здания, отреставрировали кирпичную кладку, восстановили отдельные детали - карнизы, лепнину, деревянные двери и окна, купола и кресты. Новую крышу покрыли зеленой оцинкованной сталью, на пол уложили плитку. Появились каскадные светильники и бра. На днях установили иконостас. Провели электричество и пожарную сигнализацию.

Храм объединен в одно здание с двумя двухэтажными братскими корпусами, где по изначальному проекту до реставрации размещались кельи настоятеля и братская трапезная. Сейчас планировка этих помещений изменена. Здесь обустроены приемная, кабинет и жилая комната настоятеля, а также восемь келий для монастырской братии - три на втором этаже и пять на первом. На прилегающей территории разместились котельная, теплотрасса, тепловые пункты и насосная. К слову, для подачи воды в храм были пробурены две скважины глубиной 70 м. Сейчас заканчивают последние приготовления перед открытием: развешивают иконы, расставляют церковную утварь, проводят уборку.

Высота храма вместе с колокольней составила около 22 м, площадь - почти 173 кв.м. В ближайшее время на территории вокруг него повится уличное освещение, будут благоустроены пешеходные дорожки и клумбы. Также завершится ремонт спуска к купели и церкви Рождества Пресвятой Богородицы - здесь появятся удобная лестница и ограждения.

Церемония открытия храма Покрова Божией Матери начнется в 9.00. Чин освещения совершит архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.-0-