Храним традиции, создаем новые

Неповторимый, изысканный вкус отличает изделия ОАО "Пинский мясокомбинат". Предприятие выпускает порядка 500 наименований, радуя своих покупателей – истинных ценителей натуральных, высококачественных продуктов.

В тренде

Вся мясная продукция ОАО "Пинский мясокомбинат" выпускается под единой торговой маркой "Пикант" в четырех основных категориях: колбасные изделия и деликатесная продукция, полуфабрикаты из свинины и говядины, мясо и субпродукты, жиры пищевые.

Казалось бы, какой же еще деликатес можно придумать из мяса? А вот у пинских производителей получается удивить!

– В мясной индустрии так же, как и в других отраслях, существуют тренды, – отмечает генеральный директор ОАО "Пинский мясокомбинат" Эдуард Шибун. – Быть в тренде означает "идти в ногу со временем" и оставаться в курсе самых последних новинок в данной области. Поэтому будьте в курсе последних новинок "Пикант"!

Мясные хиты – 2020

Серия сосисок высшего сорта "Нежные": с филеем, беконом и телятиной – новинки – 2020! Каждая из них обладает уникальным вкусом!

"Нежные" созданы для бомбических хот-догов с различными соусами и для закручивания в лаваши с любыми начинками. Проверено! Также их можно отваривать или жарить и подавать в качестве замечательного мясного блюда вместе

с гарниром.

Более того, сосиски торговой марки "Пикант" – победитель республиканского конкурса потребительских предпочтений "Продукт года – 2019"!

Надо сказать, "Пикант" – гуру приготовления грудинок! А что может быть вкуснее соленой грудинки? Правильно, только сырокопченая. "Коптильня гурмана" – новинка 2020-го!

Дополняют серию "Коптильня гурмана" ароматные, нереально вкусные сыровяленые балык и пастрома. Вы точно должны их попробовать!

– Фишка сосисок "Нежные" и копченостей "Коптильня гурмана" – приготовление на натуральной буковой щепе, – отмечает Эдуард Федорович. – Благодаря этому во время копчения продукты приобретают запах дымка и вкус приготовленной на костре еды без различных добавок.

Еще один мясной хит – 2020 – новинка "У каждого своя ИСТОРИЯ 10". Это отборное рубленое вяленое мясо говядины островатого вкуса в текстильной оболочке с "благородной" плесенью. "История 10" подходит для самых стильных оформлений мясных ассорти, любых канапе и прочих закусок. Продукция уже завоевала золото на международном конкурсе "Лучший продукт – 2020".

Покупаем "Пикант"

Особая гордость торговой марки "Пикант" – это продукты из говядины: варено-копченая колбаса высшего сорта "Бужоле с говядиной", сырокопченая колбаса высшего сорта "Шардоне", полукопченая колбаса высшего сорта "Деревенская из говядины". Все являются победителями профессиональных дегустаций, престижных международных конкурсов 2019 года.

– Без сомнения, продукты из говядины дороже. Мясо говядины достаточно питательно и, кстати, в плане полезности

ценнее: имеет в своем составе большее количество фосфора, железа, калия, чем свинина или баранина, – поясняет генеральный директор мясокомбината. – В говядине содержится больше белков, а также она имеет в своем составе меньше холестерина и общего жира, чем свинина. Поэтому "Пикант" и далее планирует развивать направление производства продуктов из мяса говядины.

В ближайшей перспективе предприятия – разнообразить линейку сосисок "Нежные" и серию копченостей "Коптильня гурмана" новыми вкусами. Какими? Это пока секрет!

Сегодня продукцию торговой марки "Пикант" выбирают такие крупные компании торговли и общепита Республики Беларусь, как Национальный аэропорт "Минск", сети магазинов "Санта", "Евроопт", "Корона", "Простор", "ГРИН", "Радуга", "Март Инн Фуд", "Виталюр" и многие другие.

К тому же ОАО "Пинский мясокомбинат" имеет собственную фирменную сеть магазинов "Пикант", которая насчитывает 10 торговых объектов. Все расположены в Брестской области.

Знают и предпочитают высококачественную продукцию Пинского мясокомбината и далеко за пределами нашей страны. Основные страны экспорта в 2019-2020 годах – Россия, Украина, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Грузия, Армения, Узбекистан, Китай, Литва, Германия, Вьетнам.

Пинский мясокомбинат первым из всех предприятий мясной отрасли удостоен звания лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в области качества.

Марина МАНУЙЛИК, газета 7 Дней