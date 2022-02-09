Христофоров: среднемесячная зарплата в Витебской области в этом году достигнет Br1309

9 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Рост среднемесячной заработной платы в Витебской области в этом году, по прогнозу, составит 9,8% по отношению к 2021 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров.

"В Витебской области обеспечена положительная динамика роста заработной платы. За прошлый год по области она составила Br1193 и возросла на 13,5% к уровню 2020 года. Целевой параметр за год по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате выполнен всеми районами и городами области. Он составил 113,5% при задании 107,4%. В 2022 году будет продолжена работа по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы в организациях сферы производства до среднеотраслевого значения. Особое внимание необходимо уделить опережающему росту производительности труда над ростом заработной платы. По прогнозу, темп роста среднемесячной заработной платы за этот год по отношению к 2021 году составит 9,8%, и она будет равна Br1309", - сказал Александр Христофоров.

Он добавил, что в течение прошлого года работа по повышению заработной платы в организациях проводилась согласно плану, в том числе по повышению эффективности хозяйствования организаций с низким уровнем оплаты труда. В результате принятых мер в области в январе - декабре отсутствовали организации со среднемесячной заработной платой менее Br500.

Александр Христофоров отметил, что одновременно с вопросом обеспечения достойного уровня зарплаты на постоянном контроле у органов по труду, занятости и соцзащите находится ее своевременная выплата.-0-