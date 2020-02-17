Хрустальный звон

Березовский стеклозавод "Неман" – известный на весь мир белорусский производитель хрустальных и стеклянных изделий. А еще – это одно из самых востребованных и часто посещаемых туристами предприятий республики. Только за 2019 год здесь побывало более 16,6 тыс. туристов, мечтавших своими глазами увидеть, как мастера выдувают стекло, посетить местный музей и увезти с собой настоящее произведение искусства, напоминающее по своей красоте и уникальности работы венецианских стеклодувов.

137 лет истории

В небольшом городке Березовка, расположенном в 27 километрах от Лиды проживает около 10 тыс. человек, и почти каждый пятый трудится на местном стеклозаводе, история которого насчитывает 137 лет. Современное перспективное предприятие – стеклозавод – является одной из главных достопримечательностей Беларуси.

Наше путешествие по нему началось со знакомства с экскурсоводом Еленой Нагулевич, которая трудится здесь около 30 лет. Она не понаслышке знает, что это за профессия – стеклодув, ведь проработала, так сказать, возле печи больше 10 лет. Затем трудилась технологом. В 2014 году, когда на заводе стали активно организовывать экскурсии, Елена Нагулевич перешла в экскурсоводы. Хотя собеседница признается, что и сейчас запросто может заменить у печи стеклодува.

– Стеклозавод прошел путь от небольшого производства, основанного в 1883 году заезжими инженером Вильгельмом Краевским и руководителем художественной мастерской Юлиусом Столле до крупного градообразующего предприятия, – начинает экскурсию с истории завода Елена Александровна. – Если в 1911 году покупателям предлагалось чуть больше 1800 видов изделий, то сейчас ассортимент, насчитывающий свыше 15 тыс. наименований: от бокалов и рюмок до шикарных сервизов и ваз. Сегодня "Неман" является одним из крупнейших производителей изделий из стекла и хрусталя в СНГ, владеет собственной сетью фирменных магазинов и поставляет свою продукцию в разные страны.

Шедевры, рожденные огнем

Самое интересное место на стекольном заводе – печи и пространство вокруг них, где работают стеклодувы. Одновременно возле печи трудится десяток бригад, занятых производством разной продукции. В каждой бригаде по несколько человек. Выдувальщики – это люди с "волшебными палочками", которые придают раскаленному стеклу необходимую форму силой своих развитых легких. Они делают пойло – верхнюю часть бокала. К ним добавляется пара наборщиков. Первый подает сырье для ножки, второй для донышка. Дополняют бригаду прессовщик и бригадир, который заодно занят еще и шлифовкой. Каждое действие в этой цепочке отлажено до мелочей. Надо сказать, температура стекла, только что извлеченного из печи, 850 градусов. При этом оно очень быстро остывает, поэтому у мастеров есть считанные минуты, чтобы придать ему нужную форму.

– Сегодня, как 50 или 100 лет назад, производство по-прежнему требует мастерства человеческих рук. Автоматизация коснулась только массовых и менее сложных процессов, чем выдувание стекла. Все остальное, в том числе изделия, которые презентуются высокопоставленным представителям зарубежных стран, изготавливается вручную, – отмечает экскурсовод. – Например, сейчас наши мастера работают над выполнением государственного заказа – элементы декора из хрусталя для шпиля на площади Победы в Минске.

С горячего цеха заготовки попадают на широкую ленту конвейера на следующий этап производства, где с будущих бокалов, ваз и прочей заводской продукции снимается напряжение, чтобы стекло не растрескалось. За это время заготовки успевают остыть.

– У каждого изделия своя высота резки. Сразу мастера наносят необходимые метки, газовой горелкой осуществляется резка. Все остатки попадают в контейнер, измельчаются на специальной мельнице и снова становятся сырьем, – комментирует процесс экскурсовод. – Затем изделия поступают на специальный станок для шлифовки острых краев, чтобы никто не порезался. Этот процесс называется отопка.

Не менее интересно в цеху, где хрусталь подвергается гравировке. Узор на изделие изначально наносится маркером, а затем повторяется мастером вручную по традиционной технологии алмазными дисками.

– Каждый из мастеров знает, что взять в работу: один делает "ямку", другой нарезает "мельницу". Если требуется дополнительное декорирование (лазерная гравировка, золотая обводка), это осуществляет уже другая бригада, – поясняет Елена Нагулевич и тут же добавляет, что этот процесс требует высокой точности и концентрации: – Специалисты проходят обязательное обучение и первое время работают под руководством опытного наставника.

– Сколько нужно учиться? – интересуемся у собеседницы.

– Три–четыре месяца – и вы сами сможете сесть за станок и нанести узор!

Для ценителей и туристов

А вот какой это будет рисунок, решают художники. Именно от их идей и вдохновения зависит разработка новых изделий. Но если 20–30 лет назад идеи рождались сами собой, то сегодня приходится учитывать спрос и предпочтения заказчиков, тесно работая с отделом маркетинга.

Завершается производство любого изделия в отделе упаковки. Именно здесь расположен последний из трех пунктов контроля качества.

Ну а наша экскурсия закончилась в стекольном музее, где собраны экспонаты, датируемые 1910 годом, и авторские композиции современных художников. Здесь мы узнали имена знаменитых мастеров и познакомились с их шедеврами, а также выяснили, каким способом и из какого материала изготавливается стекло. Увидели фирменное молочно-дымчатое стекло с "неманской нитью", благородный хрусталь и множество экспонатов, отмеченных премиями и дипломами престижных международных выставок. Есть хрустальные изделия с ручной гравировкой знаменитого художника Рамиля Мязитова. Множество работ главного художника Сергея Шетика. Например, секрет производства его напольных ваз в том, что изначально это четыре отдельные друг от друга конструкции, которые склеиваются специальным ультрафиолетом. Накануне Нового года художники разработали праздничную коллекцию из стекла: Дед Мороз, елка, Пьеро и Мальвина, как по волшебству, превращаются из милых статуэток в красивые бокалы. Изящно смотрятся изделия из стекла и драгоценного металла. А не так давно на стеклозаводе "Неман" приступили к производству стеклянных шахмат и шашек. При этом фигуры выполняются по чертежам, которые были обнаружены в архиве предприятия.

Фирменный магазин при заводе привлекает туристов ничуть не меньше, чем экскурсия по предприятию. И неудивительно: это самый большой фирменный магазин, откуда можно увезти домой и просто милый сувенир, и настоящее произведение искусства.

Ежедневно стеклозавод "Неман" выпускает 7 тонн готовой продукции: бокалы, фужеры, рюмки, графины, блюда, сахарницы, салатницы и вазы… Это далеко не весь перечень товаров, производимых на знаменитом Березовском стеклозаводе.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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