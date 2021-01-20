Художественные копии известных католических и православных икон представят на выставке в Логойске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 художественных копий известных католических и православных икон представит на выставке "Свет иконы" мастер Ядвига Сенько 21 января в Логойском историко-краеведческом музее имени Константина и Евстафии Тышкевичей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала его старший научный сотрудник Светлана Гамезо.

Копии известных в православном и католическом мире икон Ядвига Сенько создает по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси. "За время своей художественной деятельности автор написала более 2000 икон и картин на христианскую тему, многие из которых можно увидеть во многих храмах и музеях. На выставке в нашем музее будет представлено 47 художественных копий. Среди них православные Будславская и Остробрамская иконы Божией Матери, образы Иисуса Христа Вседержителя, Серафима Саровского, а также католические иконы Божией Матери "Путешествующая" или "Цыганская", "Молитва Иисуса в Гефсиманском саду" и многие другие", - рассказала Светлана Гамезо.

Работы иконописца Ядвиги Сенько выполнены в традиции великих мастеров иконной живописи - она использует мельчайший, ювелирный мазок, лессировочную технику письма и сусальное золото, что отчетливо прослеживается в иконах, которые представят на выставке.

Коллекция художественных копий известных католических и православных икон будет находиться в выставочном зале Логойского краеведческого музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей до 14 февраля.-0-