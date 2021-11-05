Художники-акварелисты представили свои работы в главном выставочном зале Бреста

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась художественная выставка "Брестская акварель", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлено 80 работ без малого двух десятков художников, работающих в жанре акварели. Среди авторов такие известные мастера кисти как Леонид Ротько, Валентина Татарникова-Панок, Алина Кондратюк, Леонид Волосюк, Владимир Тулупов, Игорь Романчук, Антонина Гурщенкова. С успехом демонстрируют свое творчество Анна Чепурная-Олейник, Татьяна Песецкая, Ольга Данилюк, Инна Денищик, Владимир Козлов. Цветочные и сюжетные композиции, натюрморты, пейзажи - представленные на выставке работы выполнены в разных техниках и стилях, выразительны и образны.

"Эту выставку мы готовили два года. Пришлось ее переносить из-за эпидемиологической обстановки. Да и вернисажа как такового не проводим по той же причине. Но я уверена, что, несмотря на это, посетители будут приходить, потому что экспозиция получилась интересной и достойной. Думаю, многие по-новому откроют для себя уже известные имена", - сказала директор выставочного зала Екатерина Шевченко.

В центре экспозиции разместилось большое полотно Марины Лаппо "Небо мое расскажет...". "Мне приятно, что так получилось. Думаю, она просто по размеру подошла. Я давно хотела попробовать поработать с большим форматом. Получилось так, что первая такая картина заняла почетное место в экспозиции. Ну и перспектива, глубина, которые я хотела передать, как раз здесь очень уместны", - поделилась художница.

Такая сборная выставка брестских акварелистов организована впервые. Все участники поддержали предложение сделать ее регулярной. "В последние годы интерес к акварели среди художников растет. Раньше она считалась не совсем самостоятельным жанром. Сейчас очевидно, что акварель вполне независима как техника и развивается очень активно. Надеюсь, это станет традицией и раз в два-три года будем делать такие выставки", - сказал один из организаторов выставки художник Александр Улыбин.

Акварельными работами можно будет любоваться в выставочном зале на ул. Советской до 21 ноября.-0-