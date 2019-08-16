Художнику-ювелиру Николаю Кузьмичу присвоено звание почетного гражданина Бреста

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Решением Брестского городского Совета депутатов художнику-ювелиру Николаю Кузьмичу присвоено звание почетного гражданина города Бреста. Такая информация опубликована на официальном сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

С ходатайствами о поощрении мастера в горисполком обращались администрация Московского района Бреста, областное отделение Белорусского союза художников и Брестская епархия. Депутаты отметили вклад Николая Кузьмича в сохранение белорусского духовно-культурного наследия и развитие ювелирного искусства, активное участие в общественной жизни областного центра. Решение о присвоении ему звания почетного гражданина Бреста принято сегодня на внеочередной сессии горсовета.

"Николай Петрович внес значительный вклад в современное искусство Беларуси, является признанным художником в области художественного металла, в частности перегородчатой эмали. Он автор реконструкции национальной святыни - креста Евфросинии Полоцкой и серебряной раки нетленных мощей этой святой", - отметили в горисполкоме. Предполагается, что церемония чествования мастера состоится во время официальных торжеств по случаю тысячелетия Бреста, которые пройдут в начале сентября.

Звания "Почетный гражданин города Бреста" удостоены 30 человек. Среди них защитники Брестской крепости Андрей Кижеватов и Петр Гаврилов, первый белорусский космонавт Петр Климук, олимпийские чемпионы Сергей Макаренко и Юлия Нестеренко.-0-