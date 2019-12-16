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16 декабря 2019, 14:00

"Хвиневичи": будущее животноводства

Главный зоотехник КСУП "Хвиневичи" Мария Слушко
Главный зоотехник КСУП "Хвиневичи" Мария Слушко
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Лишь тот человек, которой не только пожинает плоды, но и вкладывает в землю труд и свою душу, имеет право называться настоящим хозяином. И именно такие люди работают в КСУП "Хвиневичи" Дятловского района Гродненской области. О том, чем способно удивить это хозяйство, – в нашем материале.

Хозяин на земле

Каждый день, независимо от погоды, главный зоотехник КСУП "Хвиневичи" Мария Слушко садится за руль служебной "Нивы" и едет на фермы. Иначе нельзя. Надо следить за кормлением животных, соблюдением технологий. "Это необходимо, чтобы вовремя увидеть проблемы и решить их", – объясняет Мария Сергеевна, лихо выкручивая руль. За окном мелькают заснеженные поля, а главный зоотехник рассказывает о том, почему выбрала эту профессию.

Родители жили на хуторе, работали на ферме. Детей в семье было шестеро. Маленькая Маша часто прибегала на ферму, где и познакомилась с женщиной-зоотехником. Повзрослев, она решила поступать в институт – тоже учиться на зоотехника. "Любовь к животным как зародилась в детстве, так и не проходит до сих пор", – улыбается Мария.

Прогресс

Первая остановка в нашем путешествии по хозяйству – молочно-товарная ферма "777".

Ласковые и ухоженные буренки, лениво жующие корм малыши-телята с интересом разглядывают гостей. Заведует всем комплексом Николай Слушко. "Поголовье дойного стада – 783. В общей сложности по комплексу – 1850. Удой на корову составляет 18,5 литра. Это на 2,5 килограмма больше, чем в прошлом году. Рассчитываем, что за 2019 год общий удой составит 6350 литров", – рассказал он.

Выгодное направление

Следующая точка маршрута – ферма "Руда-Яворская". Именно здесь в трех овчарнях содержатся овцы, бараны, ягнята, а немного поодаль – пушистые кролики.

– В 2013 году наше хозяйство включили в республиканскую программу развития овцеводства на 2013–2015 годы, а в 2015-м выделили бюджетные средства для закупки овец, – рассказала Мария Сергеевна. – Тогда мы приобрели 400 голов голландской породы тексель. Всего же сегодня у нас – 897 голов. Из них 500 – племенные. Вначале, конечно, переживали по поводу адаптации животных к новым условиям. Руководство хозяйства прекрасно понимало, что Беларусь и Нидерланды – не близкие страны, да и климат имеет отличия, пусть и несущественные.

Опасения оказались напрасными. Благодаря тому, что температурный режим в обеих странах практически одинаковый, овцы быстро почувствовали себя на белорусской земле как дома.

"На племенных овец гораздо больший спрос и в больших масштабах. Ими интересуются не только частники, но и хозяйства", – объясняет Мария Слушко. Как отмечает главный зоотехник, овцеводство – это выгодное направление. Но существует проблема со стабильной реализацией деликатесного мяса: она пока не отлажена на должном уровне. Так же обстоят дела и с шерстью, хотя, казалось бы, этот теплый и непромокаемый материал должен интересовать белорусских производителей. Тем не менее спрос на него не велик. В целом на примере КСУП "Хвиневичи" мы видим, что овцеводство в стране развивается и будет прибавлять в своих масштабах с каждым годом. Ведь эта отрасль животноводства позволяет обеспечивать мясом, шерстью, не говоря уже о широком ассортименте товаров: шубами, головными уборами, жилетами, дубленками и рукавицами. Главное – действовать сообща.

Кроличье царство

Кроликов в КСУП "Хвиневичи" тоже разводят не один год. Здесь есть и большие, и маленькие ушастики разных пород и цветов. Все поголовье – 2080 особей. По словам Марии Слушко, животных активно приобретают на выращивание жители соседних районов, а также частные компании.

Заведующая фермой Евгения Урбанович 43 года своего трудового стажа посвятила "Хвиневичам". Поэтому с такой любовью и относится к "жителям" своего участка. "Кролики у нас пяти пород, – рассказывает она, демонстрируя лощеных и упитанных зверьков. – Вот калифорнийский, эти белый и серый великаны, тут прячется фландр, а рядом бабочка. Посмотрите, какую оригинальную расцветку они имеют! Белые с черными пятнами распределены по бокам и спинке в симметричном порядке".

Почему именно эти породы? Просто они наиболее подходят для промышленного выращивания в здешних условиях. К примеру, белых великанов в первую очередь выращивают ради белого меха. На втором месте находится мясная составляющая. Взрослый самец набирает до 8 килограммов живой массы, самка весит поменьше – до 6200 граммов. Крольчиха отличается хорошей плодовитостью. За один окрол приносит 7–8 крольчат. Малыши быстро растут, имеют отменный аппетит и к 10 месяцам могут набрать уже 5 килограммов. Также профессиональные фермеры отмечают высокую эффективность выращивания калифорнийских кроликов именно с точки зрения их отличной продуктивности. Зрелая особь данной породы с легкостью достигает живого веса в 4,5 – 5,5 килограмма. Рост происходит крайне активно. Крошечный крольчонок весом 45 граммов всего за два месяца достигает веса уже в 2 килограмма. Соотношение мяса и жира тоже отменное, определяющее выгоду разведения.

Уход

Кто-то может предположить, что ухаживать за экзотическими овцами и кроликами сложно. Но главный зоотехник убеждена: забот с ними не больше, чем с любыми другими животными в сельском хозяйстве. "Да, длинноухие подвержены различным заболеваниям, поэтому за ними должен быть постоянный ветеринарный надзор. Когда же приплод отнимается от матери, важно его сразу провакцинировать. Овцам тоже нужно внимание: покрыть, привить, обработать... В общем, трудностей бояться не надо. В руках трудолюбивого человека любое дело спорится", – подытожила Мария Слушко.

Анна БАЖЕНОВА, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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