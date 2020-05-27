И еще 500 лет будет жить

В силах каждого человека сделать свою малую родину краше и лучше. За ярким примером тому отправляемся в агрогородок Засулье Столбцовского района, где живут люди, которые на деле доказывают смысл знакомой всем пословицы: где родился, там и пригодился.

Там, где парк шумит

Засулье – почти в 100 километрах от Минска, на берегу реки Ливьянки. Этому месту более 500 лет: первые упоминания относятся к летописям XV века, когда землями владели татарские князья Уланы. В те времена деревня насчитывала всего 38 подворий, а сегодня их – 310. Здесь прошли детские и юношеские годы белорусского писателя и художника Каруся Каганца. В память об этом на территории местной школы установлен мемориальный камень.

Статус агрогородка Засулью присвоен в 2008 году. За это время, как утверждают местные жители, бывшая деревня изменилась исключительно в лучшую сторону. Первым делом в дома сельчан провели газ и водопровод, здесь открыли магазины, отремонтировали здания амбулатории и клуба, а улицы заасфальтировали. Что дальше? Остается лишь поддерживать чистоту и порядок не только в своем доме или дворе, но и в родном агрогородке. К слову, это сельчане делают с большой охотой.

– Засульцы – люди отзывчивые и работящие. Не раз бывает, что сами звонят и вносят предложения, как улучшить жизнь на селе. Да и всегда готовы прийти на помощь, – говорит председатель Рубежевичского сельского совета Павел Карницкий. – Есть у нас взаимопонимание, поэтому общими усилиями любое дело нам по плечу. Никогда не остаются в стороне руководители и коллективы местных сельхозпредприятий, лесхоза. Ведь все они люди местные. Один из последних примеров – возрождение нашего дендропарка.

Павел Карницкий

– Представьте: 20 лет назад для сельского жителя само слово "дендропарк" было в новинку. Не каждая деревня или агрогородок могут похвастаться таким объектом. Здесь у нас голубая ель, казацкий ядловец... А там подальше – лиственница сибирская, – с гордостью показывает на пушистую хвою наш собеседник. – Была и березовая аллея, но деревья находились в аварийном состоянии, их пришлось срезать. Но ничего, посадим другую!

Навести порядок в этом уникальном для агрогородка уголке природы глава сельского совета планировал не раз, но, как говорится, "то одно, то другое".

– Так сложилось, что именно в последний Год малой родины мы все же сделали это доброе и нужное дело. Организовали субботник и совместными усилиями работников лесничества, школьников и учителей, а также при участии неравнодушных местных жителей навели порядок, – рассказывает Павел Зенонович. – Вырезали весь дикорастущий кустарник, подрезали ветки деревьев, убрали мусор... Одним словом, привели дендропарк в должный вид. В планах – установить здесь еще скамейки и фонари.

Можем и поможем!

В копилке у жителей агрогородка Засулье еще немало добрых дел, одно из которых - благоустройство местного кладбища.

- Хочу сказать всем людям большое спасибо: и председателю сельского совета, руководителям местных хозяйств, батюшке Иоанну и каждому жителю Засулья. Все вложились в это дело не только рублем, но и своим трудом, – начинает рассказ словами благодарности староста агрогородка Александр Новик.

Александр Новик

Сельчане не стали ждать, что кто-то приедет и обрежет деревья, приберет старые могилы, установит и покрасит забор, – дружно собрались и сделали все сами.

– Разместили объявление, что в такой-то день, в такое-то время приглашаем поучаствовать в добром деле. Первыми пришли наши жители, которым по 70-80 лет. А накануне собирали деньги для проведения благоустройства, все же и краску надо было купить, и кое-какие инструменты для работы, технику заказать, – поясняет староста. – За короткое время собрали 800 рублей. Даже городские, у которых тут родственники похоронены, и то приезжали. Поставить добротный крест настояла наша односельчанка Мария Жыхар. Помню, где я ни еду, она меня остановит: "Александрович, как вопрос будет решаться?" Сильно за это переживала. Так что без людей ничего не сделаешь! А нам в этом плане повезло: почти все тут коренные жители, друг за друга горой. Активисты Людмила Гринюк, Елена Колесик, Марина Уласик, семья Кухарчик... Да любого попроси что-то сделать на благо деревни, без сомнений, придут на помощь.

Одна из сегодняшних актуальных проблем для агрогородка Засулье, по словам Александра Новика, – это пустующие дома. – Хочется найти нерадивых хозяев, чтобы приехали, привели в порядок дворы, которые поросли бурьяном. У многих это дома их дедов и прадедов, а нынешние наследники пустующих усадеб почему-то не хранят память.

Дендропарк площадью 0,7 га на территории Засульской школы заложили в 2001 году. План посадки растений тогда разрабатывали почти 20 лет назад ученые Центрального Ботанического сада НАН Беларуси. В парке 6 аллей: две березовые, липовая, кленовая, грабовая. Центральная – из северного дуба. Всего насчитывается порядка 200 деревьев и кустарников. Первое время за насаждениями старательно ухаживали старшеклассники, а затем, год за годом, это делать стало сложнее, и парк пришел в запустение.

Марина ВАЛАХ. Фото Рамиля НАСИБУЛИНА, газета "7 Дней"