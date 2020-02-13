И в Африке пожнем!

ОАО "Лидагропроммаш" – крупнейший производитель техники для одной из важнейших отраслей белорусской экономики, сельского хозяйства. Каталог продукции предприятия включает свыше 25 наименований сельхозмашин, многие из которых не имеют аналогов в странах СНГ.

Первые разработки

За более чем 60-летнюю историю предприятие "Лидагропроммаш" прошло долгий путь развития и преобразований. Основанное в 1958 году как авторемонтное, оно изменило специализацию в начале 1990-х. По поручению главы государства на ОАО "Лидагропроммаш" приступили к освоению серьезной техники – зерноуборочных комбайнов. При этом они не должны были уступать по своим характеристикам зарубежным аналогам, а цена на них должна была быть доступной. В 1997 году в Лиде на базе комбайна CASE-524 (концерн CASE New Holland – один из крупнейших в мире производителей зерноуборочных комбайнов и строительной техники) появились первые образцы машин.

– Спустя два года наши специалисты уже приступили к сборке комбайна "Лида-1300" – высокопроизводительного сельхозагрегата полного цикла уборки урожая, – рассказывает директор ОАО "Лидагропроммаш" Виталий Якубчик. – Комбайны предназначены для прямой и раздельной уборки не только зерновых (колосовых) культур, но и кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, семян трав. За первые три года (с 2000 по 2003 год) было произведено около 1000 комбайнов модификации "Лида-1300".

Современный зерноуборочный комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, сбор в бункер с последующей выгрузкой в транспортные средства. Все важные функции комбайна контролируются современным бортовым компьютером, указывающим комбайнеру на отклонения в нормальной работе. Для снижения утомляемости в жаркие летние дни уборочной предусмотрена комфортабельная кабина с круговым остеклением и рабочим освещением, это создает оптимальный обзор рабочей зоны. Уровень шума внутри кабины, где есть кондиционер, составляет 77 дБ, что достигает стандарта легкового автомобиля.

Инновации в деле

– Сейчас производством комбайнов занимаемся исключительно по предварительному заказу. Специалисты предприятия постоянно работают над расширением номенклатуры выпускаемой продукции, – отмечает Виталий Якубчик. – Последние годы взят курс на освоение инновационной импортозамещающей сельхозтехники. Это агрегаты, без которых работа сельскохозяйственной отрасли сегодня просто невозможна.

Косилки модульные ротационные КМР-9, косилки дисковые навесные КДН-3,1, грабли-валкообразователи ГВБ-6,2, платформа-подборщик ППЛ-3,4, сеялки точного высева с дисковыми сошниками типа СТВ8Д, СТВ6Д – далеко не весь список выпускаемой сельскохозяйственной техники. Освоено производство высококлиренсного самоходного штангового опрыскивателя ОВС-4224.

За последние годы конструкторской службой предприятия разработан и поставлен на производство ряд новых машин, технический уровень которых на 100% соответствует мировым аналогам. Разработан модельный ряд почвообрабатывающе-посевных агрегатов типа АПП-6 с различными почвообрабатывающими орудиями, прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-14, модификация прицепа с выгрузным шнеком для загрузки посевных машин, зерноуборочные комбайны "Лида-1600", L-1300TCS на полугусеничном ходу. Выпускаются приставки рапсовые ПР-6Л и ПР-6,6Л к зерноуборочным комбайнам "Лида-1300", "Лида-1600", оборудование к зерноуборочным комбайнам для уборки сои, кукурузы, подсолнечника, риса.

Также лидагропроммашевцы производят модельный ряд широкозахватных модульных ротационных косилок КМР-9 в различных исполнениях: с плющильными вальцами или со вспушивателем, с задними транспортерами для укладки скошенной массы в один валок, платформу-подборщик к зерноуборочным комбайнам ППЛ-3,4 и другие инновационные машины.

Портфель заказов

Внутреннему рынку ОАО "Лидагропроммаш" уделяет особое внимание – 70% объема продаж занимает именно Республика Беларусь. Высокое качество спецтехники давно оценили и за пределами нашей страны. Сегодня предприятие экспортирует продукцию в около 30 стран мира, в том числе в Евросоюз (Литва, Латвия, Польша, Чехия и т. д.), СНГ (Россия, Казахстан, Узбекистан, Молдова), а также Грузию и Украину.

– Экспорт за прошлый год составил 219% к уровню 2018 года. И, как показывают расчеты, в 2020 году процент будет не меньше. Один из крупнейших контрактов прошлого года был подписан с Узбекистаном, куда мы поставили 36 комбайна "Лида-1300". Свой выбор наши зарубежные партнеры обосновали тем, что эта техника полностью отвечает требованиям их аграрного сектора, а также подходит по соотношению цены и качества, – говорит директор предприятия. – Вместе с тем осваиваем новые рынки, в том числе африканский континент. На текущий год уже сформирован портфель заказов по поставке белорусской техники в Зимбабве и другие страны.

К слову, сотрудничество лидских машиностроителей и аграриев не заканчивается только на производстве и поставке техники. Например, в Узбекистане организован дилерский центр ОАО "Лидагропроммаш", который осуществляет сервисное сопровождение зерноуборочных комбайнов во время их эксплуатации. Собственные сервисные центры работают и в каждом регионе Беларуси. Специалисты накануне весенних полевых работ и уборочной кампании проводят ревизию техники, выдают заключения о ее работоспособности, при необходимости осуществляют ремонт и замену узлов и деталей. Одним словом, проводят полное обслуживание произведенной сельскохозяйственной техники.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА