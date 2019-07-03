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Идея национального государства проходила через все поколения белорусов - Шерстнев

Регионы 03.07.2019 | 13:50
Николай Шерстнев. Фото из архива
Николай Шерстнев. Фото из архива

3 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Идея национального государства проходила через все поколения белорусов на протяжении тысячелетней истории. Такое мнение высказал сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости Беларуси в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Шерстнева, главный праздник белорусской государственности неразрывно связан с важнейшим событием в отечественной истории - освобождением от нацизма, которое является символом единства и сплоченности народа в борьбе за свободу и независимость. "Истоки белорусской государственности находятся на нашей земле - в древнем Полоцке. Здесь берет начало политическое и экономическое единение белорусов. Идея национального государства проходила через все поколения на протяжении тысячелетней истории. Ярким светом сияют имена наших славных земляков Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, более близких нам по времени Петра Машерова, Льва Доватора, Василя Быкова, Жореса Алферова и многих других, оставивших заметный след в истории и культуре Витебщины", - отметил губернатор.

Процесс создания государства Беларусь оказался длительным и непростым. Определяющим здесь стал ХХ век, его великие и драматические события. "В начале этого года мы отметили 100-летие БССР. Советский опыт строительства белорусской государственности поучителен и в наши дни. В те годы были заложены основы индустриального развития, накоплен богатый аграрный потенциал, расцвела национальная культура", - сказал руководитель области.

Николай Шерстнев акцентировал внимание на величайших испытаниях, которые выпали на долю белорусов в годы Великой Отечественной войны. История хранит немало примеров подлинного мужества людей, проявленного в сражениях на витебской земле. "На Витебщине действовало 59 партизанских бригад, два полка - треть всего состава белорусского партизанского движения. К концу 1943 года свыше 60% территории области находилось под постоянным контролем партизан. Огромную помощь им оказывали подпольщики - подполье региона было одним из наиболее многочисленных и действенных в стране", - добавил губернатор.

За время оккупации погибли 244 тыс. жителей области. Более 100 тыс. были угнаны в рабство в Германию. В тогдашних Освейском, Бегомльском, Дубровенском и Россонском районах не осталось ни одного уцелевшего поселения.

"Историческая связь поколений является основой развития общества. Память - тревожный колокол истории. Он предупреждает мир, что любая война - это безумие, ни одна цель не стоит человеческой жизни. Война оставила глубокий след в генетической памяти белорусов. Сегодня мы должны быть достойны исторической эстафеты, переданной нам поколением Победителей", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Праздничные мероприятия в Витебске стартовали с открытия мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Витебска Николаю Сакмаркину. После зажжения огня у памятного знака "Орден Победы" участники прошли торжественным шествием по Московскому проспекту к площади Победы и Вечному огню. К нему руководство области и гости праздника возложили цветы и венки. Затем состоялся митинг и парад, который в первом зрительском ряду наблюдали ветераны. На различных площадках города продолжается празднование Дня Независимости.

С 21.00 на площади Победы пройдет концерт "За сильную и процветающую Беларусь", который завершится акцией "Споем гимн вместе!" и салютом.-0-

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