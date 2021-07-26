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26 июля 2021, 19:47

Идею школьного бизнеса по производству здоровых перекусов реализуют в Юрцево

Фото из архива
Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в ГУО "Юрцевская детский сад - средняя школа Оршанского района" реализуют учебную бизнес-инициативу "Юрцаўскія пацалункі-пачастункі": в учреждении уже приступили к производству сушеных ягод, а к осени предполагается наладить выпуск натуральных чипсов, сухофруктов, мармелада и цукатов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении.

Когда ОО "Белорусский зеленый крест" объявила конкурс бизнес-идей "Школьный сад. От идеи до школьного бизнеса", самые активные и инициативные десятиклассники вместе с директором и некоторыми учителями устроили мозговой штурм, чтобы создать прототип своей учебной бизнес-компании. Оценив возможности, имеющийся опыт, варианты производства и реализации, остановились на идее здоровых перекусов и сладостей - производстве натуральных чипсов, сухофруктов, мармелада и цукатов.

Замысел оценило и жюри конкурса. По всем критериям - экономическая перспективность, реалистичность, наличие местных ресурсов и команды, конкурентоспособность, экологичность - инициатива получила очень высокие баллы, и, как результат, наряду с еще 5 бизнес-идеями была поддержана проектом "EU4Youth: "Школьный сад" для развития сельскохозяйственного предпринимательства", финансируемого Европейским союзом и софинансируемого Международным зеленым крестом.

За счет проекта было закуплено оборудование: столы, стеллаж, дегидратор, вакуумный упаковщик, витрина. Разместили все это в специально отремонтированном под бизнес-компанию кабинете труда. А средства на ремонт помещения были получены за счет продажи клубники, выращенной в школьном саду.

Параллельно с обустройством производственной площадки проводилась и продолжает проводиться заготовка сырья, обучение и изучение рынка.

"Ребята из производственной бригады занимаются прополкой овощей, которые в том числе пойдут на изготовление чипсов. Это кабачки, свекла, морковка, - поделилась руководитель бизнес-команды и директор Юрцевской школы Людмила Кучинская. - Дети заготавливают ягоды: уже начали землянику, приступили к малине, чуть позже будет ежевика, на подходе вишня. Ее немного, но она есть. Ягоды будем добавлять в травяные сборы, которые мы уже делаем, и миксовать для фруктово-ягодных смесей. Будем туда добавлять фрукты из своего сада - яблоки, сливы, груши. Попробуем добавлять и покупные экзотические сухофрукты, например, киви, банан, ведь все любят разнообразие. Пересушить мы постараемся все, небольшими, пробными партиями, чтобы изучить спрос".

В школе уже есть некоторый опыт производства - по засушке лекарственных и пряноароматных трав, как дикорастущих, так и с собственного "пряного огородика". Пока это делали в небольшом количестве под школьными навесами или у себя дома. Теперь же сушить и создавать сладости будут на специальном оборудовании и при соблюдении технологии.

Осваивать технику и технологии помогает предприятие "Калина", которое находится неподалеку от Юрцево и специализируется на сушке трав, ягод и производстве травяных чаев. Специалисты проконсультировали, как пользоваться сушилками, какая температура, влажность, освещенность нужны для сушки и последующего хранения различных трав, овощей, ягод и фруктов, о продолжительности процесса. Пока такая помощь оказывается удаленно - по телефону. Но при благоприятной эпидситуации в сентябре ребята и педагоги смогут пройти практическое обучение непосредственно на производстве.

"Что касается цукатов и мармелада, то основной источник рецептов у нас - местные жители, - добавила Людмила Кучинская. - Например, сейчас уже на пенсии женщина, которая работала у нас кладовщицей, - она давно делает цукаты. Пробуем рецепты из старинных сборников, интернета. Возможно, разработаем и свой уникальный рецепт".

Участница команды, одиннадцатиклассница Полина Семечко отметила, что уникальность продукции школьной бизнес-компании - в натуральности и экологичности. "На пришкольном участке мы растим овощи и фрукты с применением органических методов, без синтетических удобрений, пестицидов, инсектицидов, регуляторов роста. А при изготовлении продукции будем ориентироваться на натуральную сладость, использовать натуральные добавки, например, морскую соль, мед", - рассказала девушка.

Ребята даже провели исследование, которое показало, что ниша натуральных перекусов почти свободна. Картофельные чипсы в магазинах содержат множество добавок, изредка встречаются овощные ломтики. Мармелад, цукаты и пастила тоже не слишком претендуют на натуральность. Поэтому среди приверженцев ЗОЖ продукция юрцевской учебной бизнес-компании точно будет пользоваться спросом. Пробные партии здоровых перекусов и сладостей ожидаются уже в конце лета - начале осени. Команда ориентируется на прямые продажи во время школьных, районных и областных ярмарок, продвижение через портал "Школьный сад", социальные сети, чат-боты и другие возможности мессенджеров. Предполагается, что основную работу по продвижению возьмут на себя ученицы Юлия Троян и Полина Семечко. Но пробовать свои силы в этом направлении будут все участники команды.-0-

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