Идти дорогою добра

Свою профессию работники Дрогичинского ТЦСОН выбрали по велению сердца. Им, как никому, известно, что такое самоотдача и чувство долга. Они дарят свои внимание и заботу тем, кто в этом больше всего нуждается: инвалидам, одиноким пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным семьям.

ГУ "Дрогичинский территориальный центр социального обслуживания населения" создан в 2003 году. В 2007-м зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В центре пять отделений: первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования, социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста, социальной поддержки населения, социальной помощи на дому и дневного пребывания для инвалидов и филиал в деревне Перковичи. На учете состоит 18 731 человек.

В числе первых в ТЦСОН создано отделение социальной помощи на дому. Этим видом заботы охвачено 84 населенных пункта Дрогичинского района.

– Под опекой социальных работников, этих чутких и небезразличных людей, которые каждое утро спешат к кому-то на помощь, 663 пожилых человека. Всего в отделении работают 71 социальный работник и 35 сиделок, – рассказывает директор ГУ "Дрогичинский ТЦСОН" Надежда Комарова.

Соцработники доставляют продукты и лекарства, помогают в уборке дома. Да и просто присядут поговорить, обсудить последние новости, ведь зачастую пожилым людям не хватает именно простого человеческого общения. Их труд нельзя назвать легким, ведь важно уметь сопереживать, быть искренним и терпимым, а это требует немалой эмоциональной отдачи. По словам директора центра, случайных людей в этой профессии точно нет.

Отделение дневного пребывания для молодых инвалидов – самая молодая структура центра – создано в 2009 году. Его специалисты – в первую очередь люди творческие. Здесь не только осваивают простейшие навыки ухода за собой, но и занимаются изучением разных видов искусства. И самое главное – обретают настоящих друзей.

Организована кружковая, клубная работа, открыта реабилитационно-трудовая мастерская.

– Отделение посещает 31 человек. Ребята замечательно справляются со всем, постигая различные виды декоративно-прикладного искусства: выполняют работы в технике мозаики, бисероплетения, оригами, обучаются вязанию крючком и вышивке, выжиганию по дереву, макраме, занимаются изготовлением и оформлением поздравительных открыток, – рассказывают руководители кружков. – Зачастую получаются настоящие шедевры, а главное – они сделаны с душой.

У каждого открывается свой талант. Бывают даже случаи, что родные просто не могут поверить: неужели их дочь или брат могут так вышивать или рисовать?

Специалисты отделения дневного пребывания для инвалидов делают все возможное, чтобы предоставить воспитанникам возможность раскрыть свои способности. А для того, чтобы показать им ту или иную технику вязания или плетения, мастера центра для начала осваивают ее сами. Используются в работе самые разные материалы, простыми словами, все, что есть под рукой: бумага, пластилин, нитки, ткани…

– Сувенирная продукция наших ребят давно известна жителям райцентра. Магниты, открытки, панно, картины – это еще не весь перечень изделий ручной работы, которые можно приобрести в нашем центре, а также на выставках и ярмарках, – говорит Надежда Яковлевна. – Нередко дрогичинцы обращаются в центр с заказом. Например, для подарка изготовить сувенир или нарисовать картину.

Специалистами отделения проводятся выездные тематические занятия для инвалидов по месту их жительства. А не так давно появилась новая услуга – видеочат, который позволяет общаться с теми, кто не может приехать в центр.

Марина МАНУЙЛИК

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