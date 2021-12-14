Игрушки из ваты и гобеленовые косметички: в Витебске открыли ярмарку сувениров от мастеров

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном методическом центре народного творчества сегодня открыли выставку-ярмарку новогодних сувениров, передает корреспондент БЕЛТА.

В выставочном зале представлены сотни предметов ручной работы. Елочные игрушки и куклы, различные сувениры, украшения, картины, декоративные елочки, сумочки, рождественские венки от мастеров из 17 районов Витебской области. Также в зале создана тематическая фотозона.

"Работы исполнены в разных техниках: соломо- и лозоплетение, изделия из керамики, текстиля, шитье, гобелен. Из необычного - игрушки из ваты, это редкое явление. У нас есть единичные мастера, которые подобное создают: здесь игрушки от Галины Хоняк из Бешенковичей. Еще из непривычного - гобеленовые косметички", - рассказала ведущий методист областного центра народного творчества Татьяна Лапкова.

Приобрести изделия в качестве подарка родным и близким можно будет до 2 января 2022 года. Цены демократичные, в среднем изделия стоят Br5-10. Исключение - гобелены, за некоторые просят Br1,5 тыс.

В Витебске в ближайшее время планируют открыть еще одну ярмарку. В ратуше с 23 декабря свои работы представят дизайнеры, ремесленники и другие творческие горожане.-0-