Игры, конкурсы, мастер-классы - в Минске пройдут праздники ко Дню защиты детей

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Калейдоскоп развлекательных, познавательных, воспитательно-информационных и иных мероприятий будет организован в различных уголках Минска к Международному Дню защиты детей 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Городской детский праздник "Тры гадзiны па роднай краiне" с 11.00 развернется на площадке Парка экстремальных видов спорта по ул. Столетова. Перед гостями выступят творческие коллективы учреждений дополнительного образования детей и молодежи столицы. Посетителей ждут тематические мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, спортивные состязания, показательные выступления, TikТok-парк, выставка достижений команд и многое другое. Кроме того, для команд учащихся учреждений общего среднего образования, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, детей-сирот, находящихся в социально опасном положении, пройдет тематическая игра-кругосветка "Тры гадзiны па роднай краiне", где ребята смогут проявить себя в спорте, интеллектуальных играх, дизайне и творчестве.

Одновременно другой городской праздник "Детство - это я и ты" республиканской акции "Не оставляйте детей одних" организует на своей площадке Минский государственный дворец детей и молодежи. Ребята окунутся в увлекательное путешествие по фантастическому миру игр, конкурсов, мастер-классов, песен и танцев, вкусных угощений и призов. А интерактивные площадки МГУ МЧС напомнят взрослым об ответственном отношении к летнему досугу детей.

В полдень детей и взрослых приглашает в гости Центральный детский парк им. Горького - на праздничное мероприятие, где каждый ребенок получит подарок и билеты на аттракционы. Организует акцию "Белорусская ассоциация многодетных родителей".

Не будут пустовать и крупные площадки в микрорайонах. После обеда детвору, родителей, бабушек и дедушек Заводского района и всей столицы приглашают в парк 900-летия города Минска (ул.Ташкентская) на праздник "Город детства, ура! Зажигает детвора!" Увлекательная концертная программа подготовлена силами творческих коллективов учреждений образования района. Также будут организованы мастер-классы декоративно-прикладной направленности, игры, яркие фотозоны, интерактив МЧС, палаточный городок, спортландия, рисунки на асфальте, пленэр.

А в Партизанском районе на бульваре Тракторостроителей состоится районный праздник двора "Планета детства" - с концертной программой, викторинами, играми и прочим интерактивом, выставкой детского творчества.-0-