Игры, соревнования, мастер-классы во дворах будут проводить на каникулах для детей в Гродно

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на летних каникулах педагоги дополнительного образования организуют творческие, досуговые, спортивные и игровые программы во дворах жилых домов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Для детей на каникулах доступна спортивная база всех учреждений образования. В центрах творчества детей и молодежи "Спектр" и "Прамень" продолжится традиционная кружковая работа, откроются пришкольные и стационарные оздоровительные лагеря.

"Мы постоянно внедряем новые формы работы. Чтобы дети меньше времени проводили у телевизоров и компьютеров, переносим занятия на свежий воздух. На каникулах развлечения для детей будем делать в прямом смысле с доставкой на дом. Несколько раз в неделю педагоги центров творчества детей и молодежи "Спектр" и "Прамень" будут приезжать во дворы в спальные районы города и проводить мастер-классы, игры и развлекательные программы для детей разного возраста", - рассказал Андрей Семанчик. Проект "Выходи во двор" в качестве своеобразного эксперимента запустили в прошлом году. Он оказался востребованным. Уже в самом начале очередных каникул поступают запросы от родителей и детей, чтобы программу организовали именно в их дворе.

Во время таких выездов детям предложат развлечения на любой вкус: подвижные и активные игры, танцы, конструкторы, шахматы и шашки, мастер-классы по рукоделию и рисованию. Научат также играть в командные виды спорта. Еще одним новшеством станет обучение мини-гольфу: комплекс оборудования для него был недавно передан одной из школ города.

В этом году планируется, что локации с активностями будут разворачиваться не только во дворах. Два раза в месяц по будням учреждения допобразования будут устраивать игровые и развлекательные программы на площади Советской в центре города. Трансляции с этих локаций можно будет посмотреть на городском образовательном портале.

Сегодня, к слову, на площади Советской проходит праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. Здесь развернулся "Город детства" с концертами, играми, конкурсами, творческими мастер-классами. Акцент на площадке сделан и на безопасном летнем отдыхе, поэтому интерактивные тематические площадки развернули спасатели, правоохранители, ГАИ, медики, представители других служб и организаций.-0-