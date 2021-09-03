Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 3 сентября 2021
Минск Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:08 В Беларуси согласовано повышение цен на мясо и мясопродукты Общество
19:05 Космонавт Дубров рассказал об историческом моменте во время выхода в открытый космос В мире
18:52 Игры, выставки и буктрейлеры: БРСМ представит на Дне письменности молодежную площадку Регионы
18:43 Движение трамваев по ул. Я.Коласа в Минске восстановлено Регионы
18:42 В Казани стартовали I Игры стран СНГ Спорт
18:36 В поисках гармонии и бытия: выставка ко дню рождения композитора Анны Короткиной открылась в НББ Культура
18:30 Участники автопробега "Символ единства" почтили память жертв концлагеря Береза-Картузская Регионы
18:23 "С мячом должны спать". Лукашенко о результатах в футболе, шальных деньгах и уроках Токио Президент
18:17 По ул. Я.Коласа в Минске остановилось движение трамваев Регионы
18:16 "Гомсельмаш" и мадагаскарская компания подписали дилерский договор Регионы
18:11 В Беларуси в августе выпало 180% климатической нормы осадков Общество
18:09 Червяков: стремление молодежи Беларуси повышать компетенции подтверждено международными аналитиками Экономика
18:03 Светлогорский ЦКК выпустил продукции на Br220 млн за первое полугодие Экономика
18:00 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в I полугодии вырос в 1,5 раза Экономика
17:58 Звездный листопад в середине осени: концерт классических оперетт и шлягеров пройдет в Минске Культура
17:53 Зеленые технологии, новые рынки сбыта и IT-деревня: в Могилевском районе прошел инвестфорум Регионы
17:51 Более 2 тыс. жителей Гомельской области планируют стать участниками флешмоба к 100-летию БОКК Регионы
17:49 Чартеры начали летать из Беларуси в Иорданию Общество
17:48 Детские кардиохирурги освоили новейшую технологию лечения белоктеряющей энтеропатии у детей Общество
17:42 Сезон охоты на рябчика и серую куропатку открывается 4 сентября Общество
17:39 Столичная милиция будет патрулировать улицы города на сегвеях Общество
17:34 Россельхознадзор частично снимает ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси Экономика
17:28 РЕПОРТАЖ: Город на 107 горках. Строим туристический маршрут по Копыльщине Регионы
17:26 Руководители госорганов проведут в сентябре выездные приемы граждан Общество
17:22 Белорусские волейболисты уступили итальянцам в стартовом матче чемпионата Европы Спорт
17:21 Власти Литвы решили отправить нелегалов зимовать в тюрьму В мире
17:06 В Беларуси впервые выберут лучшего таксатора Общество
16:50 Коласовский театр откроет 96-й сезон "Несцеркай" в обновленном составе Культура
16:50 В Гомеле школьник умер на перемене Происшествия
16:49 Минздрав заинтересован в локализации производства китайских лекарств в Беларуси Общество
Все новости
Все новости
Регионы
03 сентября 2021, 18:52

Игры, выставки и буктрейлеры: БРСМ представит на Дне письменности молодежную площадку

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "День белорусской письменности"
День белорусской письменности отпразднуют в библиотеках Могилева
Уникальная выставка ко Дню белорусской письменности открылась в Национальном историческом музее

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация БРСМ презентует молодежную площадку в Копыле на XХVIII Дне белорусской письменности: посетителям обещают много интерактива, выставки и крутые буктрейлеры. Подробнее о программе БЕЛТА рассказали в областном комитете молодежного объединения.

"Молодежная площадка начнет работу с самого утра. Здесь будет презентован республиканский проект "Беларусь - крынiца натхнення": множетсво выставочных мероприятий и интерактива", - отметили организаторы.

Так, на выставке печатной продукции можно будет ознакомиться с книгами, буклетами, журналами, посвященными студотрядовскому движению, конкурсу "100 идей для Беларуси", инициативам "Цветы Великой Победы", "Открытый диалог", "Беларусь - крыніца натхнення", съездам БРСМ.

На экране молодежной площадки будут транслироваться лучшие работы участников областного и республиканского конкурсов буктрейлеров.

Самой живой и забавной станет игровая площадка "Беларускія гульні". Здесь любителям азарта и активностей предложат сыграть в "Городки, "Цвік у калодку" (забить с одного удара кувалдой гвоздь 100 мм), "Валёнак" (сбить валенком расставленные предметы). Попробуют игроки с завязанными глазами схватить чугунок рогачом и поставить его на колоду (условная печь). А также перевести с белорусского языка редкие слова, которые не используются в разговорной речи ("жырынка", "паняверка", "валкаваць", "шаршатка" и др.).

Часть мероприятий будет посвящена популяризации государственной символики: выставка фотографии республиканского конкурса "Роднае-народнае"; раздача волонтерами красно-зеленых лент и флажков, календарей с гимном Республики Беларусь; аквагрим на лице с изображением красно-зеленого сердца. Будет работать интерактивная площадка по сбору пазлов с элементами белорусских традиционных символов и с государственной символикой. Каждый желающий сможет попробовать на время собрать спилс-карту районов Беларуси на магнитах (учебно-игровое пособие по изучению административно-территориального устройства республики); сделать селфи в тематической фотозоне БРСМ и познакомиться с деятельность союза молодежи в фотографиях. Волонтеры БРСМ также будут предлагать желающим оставить свое пожелание для молодежи Минской области в тематическом журнале.

Фестиваль под девизом "Слова нас аб'ядноўвае" пройдет 4-5 сентября в Копыле. Но ко Дню белорусской письменности присоединятся и другие города и села. В Минске БРСМ Партизанского района, например, организует в субботу интерактивные площадки для первоклассников на базе СШ №22. На интерактивной станции "Познай Беларусь" детвора будет в игровой форме узнавать интересные факты о своей стране, различных городах, исторических событиях и особых местах. С другой станции ребята отправятся в прошлое: попробуют писать чернилами, познакомятся со старой грамматикой, узнают, как печатались книги в древние времена. Каждый сможет написать свое имя чернильной ручкой и получить такую именную табличку в качестве сувенира.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ Копыль
Новости рубрики Регионы
Движение трамваев по ул. Я.Коласа в Минске восстановлено
Участники автопробега "Символ единства" почтили память жертв концлагеря Береза-Картузская
По ул. Я.Коласа в Минске остановилось движение трамваев
Фото из архива "Гомсельмаш" и мадагаскарская компания подписали дилерский договор
Фото из архива Зеленые технологии, новые рынки сбыта и IT-деревня: в Могилевском районе прошел инвестфорум
Фото из архива Более 2 тыс. жителей Гомельской области планируют стать участниками флешмоба к 100-летию БОКК
Главное
Александр Лукашенко "С мячом должны спать". Лукашенко о результатах в футболе, шальных деньгах и уроках Токио
"Будем платить деньги, и хорошие". Лукашенко расставил акценты в вопросе зарплат спортсменов
Сергеенко: наравне с социальными сетями людям необходимо живое слово
Кочанова: назрела необходимость принятия закона о работе товариществ собственников
Топ-новости
Лукашенко: спортсмены сидят на государственных плечах, и это одна из причин провалов в большом спорте
Лукашенко об Олимпиаде в Париже: не дай бог будет такой же провал, как в Токио
В Совете Республики прошло совещание по готовности к росту сезонных заболеваний и COVID-19
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь
Госпогранкомитет: строительство забора и увеличение числа военных не решат проблему на границе
Детские кардиохирурги освоили новейшую технологию лечения белоктеряющей энтеропатии у детей
Участники автопробега "Символ единства" почтили память жертв концлагеря Береза-Картузская
Суша: начинается новая эпоха белорусского словаря
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в I полугодии вырос в 1,5 раза
Чартеры начали летать из Беларуси в Иорданию
Ковальчук: наша задача - перезагрузить существующую систему в футболе
Перцов: круглый стол писателей позволяет обсудить литературные проблемы экспертным сообществом
ГПК: в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью восстановлено оформление
Назаров: программные продукты по цифровизации необходимо внедрить в ближайшую пятилетку
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.