Игры, выставки и буктрейлеры: БРСМ представит на Дне письменности молодежную площадку

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация БРСМ презентует молодежную площадку в Копыле на XХVIII Дне белорусской письменности: посетителям обещают много интерактива, выставки и крутые буктрейлеры. Подробнее о программе БЕЛТА рассказали в областном комитете молодежного объединения.

"Молодежная площадка начнет работу с самого утра. Здесь будет презентован республиканский проект "Беларусь - крынiца натхнення": множетсво выставочных мероприятий и интерактива", - отметили организаторы.

Так, на выставке печатной продукции можно будет ознакомиться с книгами, буклетами, журналами, посвященными студотрядовскому движению, конкурсу "100 идей для Беларуси", инициативам "Цветы Великой Победы", "Открытый диалог", "Беларусь - крыніца натхнення", съездам БРСМ.

На экране молодежной площадки будут транслироваться лучшие работы участников областного и республиканского конкурсов буктрейлеров.

Самой живой и забавной станет игровая площадка "Беларускія гульні". Здесь любителям азарта и активностей предложат сыграть в "Городки, "Цвік у калодку" (забить с одного удара кувалдой гвоздь 100 мм), "Валёнак" (сбить валенком расставленные предметы). Попробуют игроки с завязанными глазами схватить чугунок рогачом и поставить его на колоду (условная печь). А также перевести с белорусского языка редкие слова, которые не используются в разговорной речи ("жырынка", "паняверка", "валкаваць", "шаршатка" и др.).

Часть мероприятий будет посвящена популяризации государственной символики: выставка фотографии республиканского конкурса "Роднае-народнае"; раздача волонтерами красно-зеленых лент и флажков, календарей с гимном Республики Беларусь; аквагрим на лице с изображением красно-зеленого сердца. Будет работать интерактивная площадка по сбору пазлов с элементами белорусских традиционных символов и с государственной символикой. Каждый желающий сможет попробовать на время собрать спилс-карту районов Беларуси на магнитах (учебно-игровое пособие по изучению административно-территориального устройства республики); сделать селфи в тематической фотозоне БРСМ и познакомиться с деятельность союза молодежи в фотографиях. Волонтеры БРСМ также будут предлагать желающим оставить свое пожелание для молодежи Минской области в тематическом журнале.

Фестиваль под девизом "Слова нас аб'ядноўвае" пройдет 4-5 сентября в Копыле. Но ко Дню белорусской письменности присоединятся и другие города и села. В Минске БРСМ Партизанского района, например, организует в субботу интерактивные площадки для первоклассников на базе СШ №22. На интерактивной станции "Познай Беларусь" детвора будет в игровой форме узнавать интересные факты о своей стране, различных городах, исторических событиях и особых местах. С другой станции ребята отправятся в прошлое: попробуют писать чернилами, познакомятся со старой грамматикой, узнают, как печатались книги в древние времена. Каждый сможет написать свое имя чернильной ручкой и получить такую именную табличку в качестве сувенира.-0-