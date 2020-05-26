Их профессия – созидать

Строители ГСУП "Дрогичинская ПМК-8" приступили к возведению первого в районе "электродома" на 40 квартир. А уже осенью в него смогут вселиться новоселы.

Дома будущего

Многоквартирные электрические дома начали строить в нашей стране в 2019 году, согласно комплексному плану развития электроэнергетической отрасли до 2025 года с учетом ввода БелАЭС. На Брестчине первый такой дом появился в Барановичах – десятиэтажка на 90 квартир. А в этом году и жители Дрогичина смогут оценить все достоинства жилья с электрическим отоплением.

– Главное отличие от других типовых домов – отсутствие привычного центрального теплоснабжения. В каждой квартире будет установлен свой электрокотел и накопительный электробойлер, – поясняет начальник ГУСП "Дрогичинская ПМК-8" Валерий Педич. – Одно из важных преимуществ для жителей "электродома" – круглогодичное пользование горячей водой и отоплением.

По плану в новом микрорайоне райцентра появится шесть 40-квартирных домов, отапливаемых "от розетки".

Еще один новенький кирпичный 40-квартирный дом по улице Шоссейной уже заселен. В этом микрорайоне строители ПМК-8 работают с 2009-го и каждый год возводят по одному многоквартирному дому. Важное преимущество – жилые объекты "Дрогичинская ПМК‑8" сдает, так сказать, "под ключ": на полу аккуратно уложен линолеум, на стенах поклеены обои, в санузле установлена сантехника. Одним словом, заезжай и живи!

– Кроме стопроцентной внутренней отделки квартир мы занимаемся благоустройством придомовой территории. Устанавливаем скамейки и урны, оборудуем детскую площадку. В общем, делаем все, чтобы и взрослым, и детям здесь жилось комфортно и уютно, – отмечает Валерий Дмитриевич.

В конце прошлого года в этом же микрорайоне по улице Шоссейной был сдан уникальный в своем роде объект, в строительстве которого приняла участие ПМК-8. Это жилой пятиэтажный дом с детским садом.

– Первая его особенность в том, что объект возведен не из кирпича, а из монолитного бетона. Подобных сооружений в Дрогичине еще не строили, – поясняет начальник ПМК-8. – Кроме того, на первом этаже дома разместился ясли-сад на 60 мест.

Если монолитные строения сегодня не вызывают удивления, то встроенный детский сад – это нечто новое, по крайней мере, для Брестской области.

Мастера на все руки

Параллельно с возведением жилья дрогичинским строителям поручают и сельскохозяйственные объекты. Так, в 2017 году они трудились в Барановичском районе, где организация выступала в роли генерального подрядчика на строительстве животноводческой фермы ОАО "Крошин" на 1100 голов. Затем на реконструкции молочного завода занимались ремонтом жилого сектора, а каменщики ПМК-8 свое мастерство показали при строительстве многоквартирного дома.

Принимали участие здешние специалисты и в возведении современного Дома культуры в Узде, построенного по индивидуальному проекту. Прошлые годы предприятие выполняло порядка 30–40% работ за пределами Дрогичинщины.

– Одно из главных пожеланий наших строителей – работать поближе к дому и своим семьям, без длительных командировок. Если говорить о 2019‑м, то портфель заказов был сформирован исключительно из объектов в родном районе, – рассказывает Валерий Педич. – Сейчас, например, трудимся в деревне Семоновщина. Наш очередной объект – молочно-товарная ферма ОАО "Брашевичи". Строим два коровника на 780 голов и молочный блок. Сдать планируем в сентябре-октябре этого года.

Всего на стройплощадке задействовано более 20 работников, большая часть из которых – каменщики.

Рука об руку трудятся на объекте каменщик почти с 40-летним стажем Владимир Наумчик и его зять Дмитрий Телешук.

– Наш Владимир Корнилович – профессионал с большой буквы. Не так давно отметил 60-летний юбилей. Всю жизнь в нашей организации, воспитал не одно поколение молодых специалистов, – рассказывает о передовике начальник. – Да и его зять Дмитрий в мастерстве не отстает – тоже каменщик 5-го разряда.

Главное звено

Выполнять качественно и в срок все строительно-монтажные работы помогает наличие собственной производственной базы и современной техники. В автопарке предприятия есть автобетоносмесители, экскаваторы, автомобильные краны, погрузчики, бульдозеры, грузовые автомобили, автобусы и иные машины и механизмы.

Тем не менее, главное звено в успешной деятельности ПМК-8 – дружный коллектив, который нацелен на одно общее дело – созидать. В штате – 176 человек. Кроме каменщиков – штукатуры, плиточники, сантехники, отделочники, водители. По итогам 2019 года коллектив ГУСП "Дрогичинская ПМК-8" стал победителем соревнований за достижения лучших показателей в развитии строительства, жилищно-коммунального хозяйства, связи, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и транспорта.

– Профессия строителя во все времена считается важной и нужной. Ведь благодаря им люди живут в красивых и комфортных домах. Кроме того, именно строители возводят не менее важные социальные объекты: детские сады, школы, больницы, магазины, заводы и многое другое, – рассуждает Валерий Педич. – Наш коллектив – это единый механизм. За более чем 60 лет существования организации было воспитано не одно поколение высокоспециализированных специалистов, профессионализм и опыт которых сегодня особенно ценится заказчиками.

По итогам 2019 года объем выполненных ПМК-8 работ в денежном эквиваленте составил 6,895 млн рублей. Рост к 2018 году – 155%. Организация стала победителем районного соревнования среди строительных предприятий.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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