II Европейские игры станут мероприятием, свободным от табака

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья в преддверии открытия II Европейских игр приглашает минчан проверить свое физическое состояние во время информационно-образовательной акции и напоминает, что сам мультиспортивный форум будет свободным от табака, сообщили БЕЛТА в учреждении.

По данным ВОЗ, около 80% сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета 2-го типа и свыше 30% всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, снизив риски для здоровья от потребления табака, алкоголя, нездоровой пищи и низкой физической активности. То есть профилактика - в том числе профилактика потребления табака - может стать ключевым шагом в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Именно на это и нацелена очередная акция Центра здоровья, которая пройдет 19 июня.

Минчане смогут измерить давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, получить памятки и буклеты по здоровому образу жизни. Акция пройдет с 10.00 до 15.00 в следующих предприятиях и организациях: ресторан быстрого питания по ул. Притыцкого, 101а; ТЦ "Симакс"; ОАО "Беллифт"; ОАО "Минский завод термопласт"; ОАО "Автосила", Минское вагонное депо УП "Минское отделение Белорусской железной дороги"; аптеки РУП "Белфармация" №25 - по ул. О.Кошевого, 104, №11 - по ул.Короля, 6 и №9 - по ул. В.Хоружей, 11.

"Одним из направлений профилактики является проведение масштабных спортивно-массовых мероприятий, какими и являются II Европейские игры, - отметила руководитель городского Центра здоровья Снежана Кавриго. - Игры пройдут как мероприятие, свободное от табака. При этом основная цель - обеспечение права всех некурящих (спортсменов, волонтеров, гостей, детей) дышать чистым воздухом, популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения, освещение проблемы никотиновой зависимости и борьбы с ней".

Во время игр спортивные объекты станут зонами, свободными от курения. На фан-зонах для курения определят специальные места. Также ограничения курения будут введены в кафе и ресторанах на территории спортивных сооружений, в такси, в гостиницах, где будут проживать участники и гости, в Деревне спортсменов.-0-