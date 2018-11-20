20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Инклюзивный бал пройдет в Минске 8 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель общественной инициативы "Домик Инклюзивный" Елена Медведева.

Праздник начнется в 12.00 во Дворце детей и молодежи. В программе - мастер-классы по танцам, визажу, аквагриму, росписи хной, созданию свечей и пряников. "Будут работать две зоны. В мраморном зале ребята изучат движения с балетмейстером и станцуют с волонтерами. На второй площадке они смогут посмотреть спектакль", - пояснила Елена Медведева.

На мероприятие приглашены воспитанники интернатов для детей-инвалидов, а также семьи, где воспитываются дети с особенностями физического развития. По словам представителя общественной инициативы, ожидаются сотни участников.

Организаторами выступают Минский государственный дворец детей и молодежи и общественная инициатива "Домик Инклюзивный".-0-