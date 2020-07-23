III Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно 8 и 9 октября

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 8 и 9 октября примет III Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовку к масштабному событию обсудили сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, передает корреспондент БЕЛТА.

Локацией для проведения форума станет центральная часть города. Самые яркие и масштабные мероприятия развернутся на площадях Советской и Тизенгауза и на улице Советской, а для пленарных заседаний будут задействованы здания областной филармонии и ГрГУ им. Янки Купалы.

Виталий Невера отметил, что уже сформирована предварительная концепция форума. Состоится масштабная выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций регионов двух стран, в центре города будет представлена разнообразная техника - сельскохозяйственные машины, электробусы и электромобили. Каждый из регионов продемонстрирует свои особенности - от промышленности или сельского хозяйства до туризма и исторического наследия. На 8 октября запланировано проведение Концерта дружбы. В центре города, как ожидается, развернется гастрофест, где гости смогут попробовать национальные и региональные блюда двух стран.

Традиционно запланированы встречи делегаций, бизнесменов, подписания различных документов и контрактов.

"Видим высокую заинтересованность украинских регионов в участии в форуме. Все больше областей на уровне первых лиц подтверждают намерения прибыть в Гродно. Им интересен и сам город, и Гродненская область, да и региону есть что представить и показать. В том, что мероприятие пройдет на высоком уровне, не сомневаюсь. Гродно уже сегодня готов принять форум", - отметил Игорь Сокол. Он обратил внимание и на экономический эффект. Благодаря двум первым форумам, которые прошли в Гомеле и Житомире, у белорусских регионов существенно возрос экспорт в Украину.

Для Гродненской области Украина - один из основных торговых партнеров, занимает 2-е место по объему товарооборота. В 2019 году объем внешней торговли составил более $370 млн. Экспорт возрос на 15% и превысил $206 млн. Гродненская область заключила соглашения о межрегиональном сотрудничестве с 8 областями Украины. В стадии проработки находятся еще несколько аналогичных соглашений.-0-