Июньские жировки некоторым минчанам придут без оплаты за холодную воду

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От платы за холодную воду освобождаются некоторые минчане. Соответствующее решение Минского горисполкома принято сегодня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Документ освобождает минчан, у которых на прошлой неделе возникли проблемы с качеством воды, от оплаты услуг водоснабжения и водоотведения за июнь", - сказано в сообщении.

"Минскводоканал" в течение трех рабочих дней подготовит и передаст в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не будет начисляться оплата. В них попадают жилые дома Фрунзенского, Московского и часть домов из Ленинского, Центрального и Октябрьского районов столицы, потребители которых не могли использовать питьевую воду в связи со сбоями системы центрального водоснабжения.

"Минскводоканал" на своем сайте дополнительно сообщает, что в данный перечень включены многоквартирные жилые дома, общежития и дома частного сектора, расположенные в вышеуказанных районах Минска. Информация о домах Ленинского, Центрального и Октябрьского районов, относящихся к совместной зоне влияния водопроводных сетей поверхностных источников водоснабжения, будет размещена на сайте предприятия чуть позже.

"Порядок расчета за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказанные в июне 2020 года, будет отражен в квитанциях за ЖКУ, которые потребители получат в июле. В них будут указаны объемы услуг холодного водоснабжения и водоотведения согласно показаниям приборов учета расхода воды, переданным населением, а также определенные в соответствии с постановлением Совета Министров №571 от 12 июня 2014 года. При этом в графе "Сумма перерасчета" начисления по указанным услугам будут обнулены. В графе "Итого сумма" по услугам за холодное водоснабжение и водоотведение будет Br0,00", - уточнили в "Минскводоканале".

За разъяснениями по вопросам перерасчета, а также за информацией о домах потребителей, пострадавших в связи со сбоями в системе центрального водоснабжения, можно обращаться по телефонам: (+37517) 389-40-10, (+37517) 389-42-98, (+37517) 389-41-41.

Сегодня, 2 июля, ЦРП "Водосбыт" работает с 8.00 до 19.00, 4 июля - с 8.00 до 17.00. На следующей неделе будет работать в обычном режиме.-0-