23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иллюминацию на главной елке Беларуси начнут монтировать 26 ноября, сейчас на Октябрьской площади уже устанавливается каркас, который затем оденут в хвойные лапки, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич, передает корреспондент БЕЛТА.

В освещении новогодней красавицы будут применяться пиксельные технологии. "Работаем в графике, к 15 декабря будем готовы включить новогоднюю иллюминацию", - отметил Славомир Гриневич.

В декабре в городе появятся и световые фигуры. На площади Свободы разместят световую арку, на Октябрьской площади - лошадь с санями. Улица Герцена станет бульваром с образами дам в кринолинах и джентльменов. Заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев поручил проработать вопрос организации дополнительного освещения к праздникам, в том числе подсветки деревьев.

Первые световые фигуры в городе начали устанавливать несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка, фигура светящегося зубра по проспекту Дзержинского, композиция "Лоси" по улице Притыцкого, лошадь с каретой у городской ратуши, световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером на площади Якуба Коласа.-0-