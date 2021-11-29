Имена еще более 10 белорусов увековечены на аллее Праведников народов мира на мемориале "Яма" в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять новых памятных табличек с именами праведников установлены сегодня на аллее Праведников народов мира на мемориале "Яма" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Аллея Праведников была создана по инициативе бывших узников Минского гетто на мемориале "Яма" в конце 1990-х годов, когда были посажены первые деревья и установлены мемориальные таблички с именами праведников. Сегодня этот памятный список пополнили имена еще десяти людей и семей, спасавших евреев в годы Холокоста.

В Израиле существует "Яд Вашем" - мемориальный комплекс истории Холокоста, через который Государство Израиль и весь еврейский народ благодарит всех спасавших их в годы Холокоста неевреев.

Звание "Праведник народов мира" стало широко известным и является синонимом чести, человеческого героизма, означает победу добра над силами зла. На медали, которую вручают праведникам, выгравированы слова: "Тот, кто спас одну жизнь, спас весь мир". Признанные "Яд Вашем" праведники народов мира - это выходцы из 44 стран: христиане всех конфессий и мусульмане, верующие и атеисты, мужчины и женщины, люди разных профессий и возрастов, образованные и нет, богатые и бедные. Единственное, что их объединяет, - это человечность и мужество, стремление в жестоких условиях террора сохранить лучшие нравственные качества. По данным "Яд Вашем", на сегодняшний день в Беларуси праведниками признаны 656 человек.

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Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран

Архитектор Галина Левина

Праведник мира Виктор Чорный

Фото Егора Павлющика