Имена погибших в 1943 году мирных жителей Логишина увековечили в Пинском районе

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Логишин Пинского района сегодня открыли памятник жертвам Великой Отечественной войны, погибшим зимой 1943 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Логишине в годы войны находился немецкий гарнизон. По отношению к местным жителям оккупанты проводили жесткую политику. Провели несколько массовых расстрелов, убивали за малейшее подозрение. Один из таких трагических эпизодов случился в поселке 9 февраля 1943 года. Подозревая в связи с партизанами, каратели решили расправиться с местными жителями. Вечером окружили три дома семей Линкевич, Гузаревич и Кривопуст. Заперли их вместе с пришедшими гостями, затолкали и прохожего из соседней деревни, а затем подожгли. Погибли 15 человек. Сельчане останки похоронили на кладбище, а над общей могилой поставили крест.

На месте гибели мирных жителей в 2009 году установили памятный знак, в прошлом году высадили аллею. Тогда родственник одной из погибших семей попросил обозначить и место погребения. Нужно было составить поименный список жертв. К вопросу подключилась и прокуратура, расследуя уголовное дело о геноциде белорусского народа. С изготовлением и установкой памятника помогли Пинский комбинат хлебопродуктов, СПМК-33 и Логишинский сельисполком.

Сегодня в Логишине провели траурную церемонию. В ней приняли участие родственник погибших, школьники и жители Логишина, представители местной власти, прокуратуры. Священники католической и православной церкви освятили памятник. К нему присутствующие возложили цветы, почтили память невинных жертв минутой молчания.

"Все это время могила была безымянной. Но местным жителям удалось сохранить написанный от руки список убитых. Память передавалась из поколения в поколение. За этих людей молились прихожане в костеле Логишина. Теперь имена погибших выбиты в граните и навсегда увековечены", - подчеркнул начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик.-0-