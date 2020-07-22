Именная молодежная скамейка появилась в Городском саду Бреста

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест сегодня принимает участников республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Одним из пунктов программы стало открытие именной скамейки от союзной молодежи в Городском саду, передает корреспондент БЕЛТА.

Арт-объект установили на аллее, ведущей к набережной реки Мухавец. На скамейке прикреплена табличка с надписью "БРСМ. Мы зрабілі гэта разам! #молодежьБреста".

Принявший участие в открытии арт-объекта заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба познакомил гостей с историей сада, которая берет свое начало в 1835 году. "Это исторический парк, который мы реставрировали в год 1000-летия Бреста. Тогда же была заложена хорошая традиция - устанавливать скамейки от почетных граждан, известных людей, организаций и предприятий города. Сегодня здесь уже 18 именных скамеек. И очень здорово, что молодежь Брестчины, Беларуси приняла участие в этой акции", - отметил Виталий Щерба.

Секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич предположила, что на этой лавочке молодежь будет назначать свидания, у кого-то здесь, возможно, будет первый поцелуй. "Очень приятно, что появился такой объект в этом красивом месте. У нас каждый день новое путешествие, мы постоянно открываем для себя что-то новое. И я уверена, что в итоге этот маршрут от Витебска до Минска привлечет еще больше туристов", - сказала комиссар поезда.

Брестская часть программы молодежного поезда насыщена мероприятиями. Одним из самых ярких моментов стало посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Там участники поезда развернули полотнище "Беларусь помнит!" с именами Героев Советского Союза, возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших защитников минутой молчания. В Брестской крепости состоялся и открытый диалог с участием представителей руководства города, лидеров областной и городской организаций БРСМ. Гости побывали на пограничной заставе имени А.М. Кижеватова, посетили спортивные объекты города. В эти минуты в кинотеатре "Беларусь" проходит встреча с представителями блогосферы. В областной филармонии запланирована презентация авторских творческих проектов, на городской набережной - музыкальный патриотический проект "А зори здесь тихие...". Перед отъездом гости понаблюдают за церемонией зажжения фонарей на пешеходной улице Советской. Завтра участников поезда ждет Гродно.

Совместный проект Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стартовал 18 июля из Витебска. Молодежная команда включает около сотни юношей и девушек из разных уголков Беларуси. Это талантливые учащиеся, студенты, ученые, спортсмены, работающая и сельская молодежь, участники студотрядовского движения, волонтеры. Маршрут огибает почти всю республику и финиширует 25 июля в Минске.-0-