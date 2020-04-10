Именная скамейка композитора Эдуарда Ханка появилась в Городском саду Бреста

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Городском саду Бреста появилась именная скамейка Эдуарда Ханка. Чтобы прикрепить к ней табличку лично, композитор приехал из Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Акцию "Именная скамейка" объявили в середине марта. По заявкам юридических и физических лиц изготовлено 20 лавочек. В апреле их начали устанавливать на новой аллее, ведущей от центрального валуна городского парка к набережной реки Мухавец. Одним из первых на инициативу откликнулся народный артист Беларуси Эдуард Ханок, чье детство прошло в Бресте. На табличке, прикрепленной к лавочке, выгравированы строчки из известной песни - "Как дорог край березовый, в малиновой заре".

Место, где разместилась именная скамейка, можно назвать знаковым для композитора и музыканта. Недалеко находилась его школа, поэтому вместе с товарищами он часто гулял в Городском саду. "Воспоминания теплые, Брест дал мне многое. В Северном городке постиг азы музыкального искусства, а в Южном - нашел себе спутницу жизни. Практически каждая улица вызывает какие-то воспоминания", - поделился Эдуард Ханок.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук поблагодарил известного земляка за приезд, подарил ему энциклопедию "Брест.1000". Одна из ее страниц посвящена жизни и творчеству Эдуарда Ханка.

Мэр Бреста рассказал, что благоустройство городского сада будет продолжено. "Он развивается, появляются новые деревья, малые архитектурные формы. На набережной ведутся работы, дальше будем увязывать два этих проекта. Городской сад перегружать не будем, может быть, сделаем небольшую эстраду", - отметил Александр Рогачук. Он добавил, что еще одной точкой притяжения для брестчан может стать сквер на улице Папанина. "Хочется найти какую-то фишку, чтобы он не был похож на другие зоны отдыха. Возможно, у горожан есть предложения, как преобразить это место", - сказал председатель горисполкома.-0-

Фото Александра Шульгача