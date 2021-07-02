Именную звезду почетного гражданина города открыли сегодня в Могилеве

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Именную звезду почетного гражданина города, посвященную Александру Кичкайло, открыли сегодня в Могилеве. Торжественное мероприятие прошло на площади Звезд, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии открытия именной звезды приняли участие председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, председатель городского Совета депутатов Максим Гурин, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Александр Масейков, председатель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Зинаида Пенькова, жители и гости города.

В 1987-1989 годах Могилевский облисполком возглавлял бывший заместитель председателя Совета Министров БССР, лауреат Госпремии СССР, заслуженный строитель БССР, кандидат технических наук Александр Трофимович Кичкайло. С его именем связаны серьезные преобразования в строительной и дорожной сферах Могилева и области. Благодаря ему за короткое время практически заново было создано дорожное строительство в регионе. В качестве эксперимента в Могилевской области был сформирован трест дорожного строительства и ПМК в каждом районе. Кроме этого, во время работы в Могилевской области Александр Кичкайло участвовал в восстановлении Дрибинского района после аварии на ЧАЭС. В тот период в Могилеве на пересечении улицы Первомайской и проспекта Мира появился первый подземный переход. Под руководством Александра Кичкайло в регионе стали строить новые животноводческие комплексы с поселками по образу современных агрогородков, в Могилеве было перепрофилировано строившееся здание Союзного вычислительного центра под диагностический центр для лечения людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. С именем Александра Кичкайло связано возведение по улице Королева в Могилеве моста, который соединил центр города и микрорайон Фатина.

Сейчас Александр Кичкайло проживает в Минске. 5 ноября мужчине исполнится 88 лет. По объективным причинам не смог присутствовать на торжественной церемонии. Однако председатель городского Совета депутатов Максим Гурин отметил, что высокую награду обязательно передадут лично в руки награжденному.

По словам Александра Кичкайло, ему очень приятно, что через столько лет о нем не забыли в Могилеве. "Для меня это большая честь. Столько лет прошло, как я работал в Могилевской области, а люди продолжают помнить, что есть такой человек. В Могилеве прекрасные люди - все, что тогда создавалось и строилось, мы делали вместе - советовались, принимали решения, - поделился Александр Кичкайло. - Планов было больше, все реализовать не получилось, но все, что могли, мы сделали. У меня уже возраст немаленький, немного подводит здоровье, но я очень хочу попасть в Могилев, посмотреть, каким стал этот город", - подчеркнул он.-0-

Фото Олега Фойницкого