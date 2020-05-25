Имиджевая комната МЧС появится в санатории в Могилевском районе

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Имиджевая комната МЧС появится в Могилевском районе. Она разместится в оздоровительном лагере "Чайка". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью отдела по чрезвычайным ситуациям Могилевского района Иван Попов.

"Такая комната станет первой в Могилевском районе. Ее местоположение выбрано не случайно, здесь проходит оздоровление и реабилитацию большое количество детей, часто приезжают вместе с родителями. Кроме того, на базе санатория действует летний лагерь, - отметил Иван Попов. - Появление тематической игровой комнаты позволит детям во время игр усваивать полезную информацию: как не потеряться в лесу, как вести себя, если в доме или квартире случился пожар и т.д. Уже с 26 мая посетители санатория смогут приходить в новую игровую комнату".

Игровая комната в санатории была, но благодаря инициативе МЧС она полностью преобразилась. Игровую поделили на две зоны. В первой разместился наглядный и раздаточный материал о безопасности: плакаты, баннеры, разнообразные брошюры. Здесь же установлен телевизор, где дети и их родители смогут посмотреть мультики "Волшебная книга МЧС", а на планшете в специальных программах пройти тесты на знание правил безопасности. На стенах имиджевой комнаты разместились герои мультика "Волшебная книга". Вторая часть комнаты отведена под настольные игры. Здесь установлены удобные столы и стулья. Все представленные игры тоже тематические.

"В игровой форме намного интереснее узнавать, а главное запоминать правила безопасности. Дети смогут не только знакомиться и играть друг с другом, но и делиться полезными знаниями. Родители, которые будут сопровождать детей, тоже смогут освежить в памяти правила безопасности", - считает Иван Попов.-0-