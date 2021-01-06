Имиджевые объекты МЧС открыли в Рогачеве и Речице

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Имиджевую комнату МЧС открыли в Рогачевской детской больнице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Местом дислокации стала детская больница. "Такие адреса неслучайны - в лечебные учреждения нередко попадают ребята с травмами и заболеваниями из-за незнания правил безопасности или пренебрежения осторожностью. Островок безопасности теперь в полном распоряжении юных рогачевцев, которые временно оказались в лечебных палатах", - рассказали в областном управлении.

Для оформления комнаты использовали различную наглядно-изобразительную продукцию, настольные игры, игрушки, литературу по основам безопасности жизнедеятельности. Дополняют обучение тематические пазлы, буклеты, брошюры, детские раскраски и многое другое.

Имиджевые комнаты МЧС создаются во всех уголках страны. "Здорово, что в нашем городе появилось такое место, которое носит как практический, так и информационный характер. Именно в таких комнатах обучение правилам проходит эффективнее. Здесь все ориентировано на то, чтобы привлечь внимание детей к собственной безопасности, а родителям напомнить об опасности оставления детей без присмотра. Разнообразные по форме и содержанию игры вводят ребенка в круг реальных жизненных ситуаций, изучив которые он сможет правильно действовать", - отметил начальник Рогачевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Анушкевич.

Заместитель председателя Рогачевского райисполкома Екатерина Рождаева отметила, что имиджевая комната - территория максимальной полезности и доступности по обучению детей в игровой форме основам безопасности жизнедеятельности. Она пожелала ребятам крепкого здоровья и отсутствия в их жизни чрезвычайных ситуаций.

Нотку волшебства на открытии добавил Дед Мороз, который пожаловал к детворе со сладкими гостинцами от районного комитета БРСМ, а также передал руководству больницы символический ключ от нового "отделения".

Еще один имиджевый объект МЧС открыли в новом микрорайоне Речицы. Это тематическая детская площадка, главное предназначение которой - дарить положительные эмоции, развивать физический, творческий, духовный и социальный потенциал ребенка. "Площадки в стиле МЧС позволяют не просто напомнить о безопасности, но делают это ярко и легко. Именно такая яркая, красочная и привлекающая внимание детская площадка появилась в Речице. Без сомнения, она принесет пользу", - добавили в областном управлении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС