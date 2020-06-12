Импортные специи с плесенью и кишечной палочкой выявили в продаже в Гомельской области

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Импортные приправы с плесенью, кишечной палочкой выявили в торговой сети Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Специалисты взяли образцы приправ и специй для исследований по показателям безопасности. "Чаще всего нарушения по безопасности встречаются в приправах и специях. У одних производителей регистрируются единичные случаи, в продукции других торговых марок нарушения по безопасности устанавливаются на системной основе", - уточнили в инспекции. В числе последних - Relish ООО "Релиш" (Россия) и "Натрули" ООО "Компания Натрули" (Россия). Единичные нарушения установлены у торговых марок Appetita "Колиан ООО" (Польша), Miss Aroma ООО "Аллегро-Специи" (Россия).

В молотой корице торговой марки Relish (Россия, г.Челябинск) в 2,2 раза превышен уровень общей бактериальной обсемененности, в 6,7 раз - показатель плесени. Установлено также наличие бактерии группы кишечных палочек, что недопустимо. Подобные нарушения выявлены и в других наименованиях приправ торговой марки, в том числе хмели-сунели, сушеный базилик.

Аналогичные нормативы были превышены до 6 раз в таких видах приправ марки "Натрули" (Россия), как красный сладкий молотый перец, перец душистый горошек, молотая корица, приправа для моркови по-корейски, хмели-сунели и т.д.

Областная инспекция Госстандарта продолжает надзорные мероприятия за этой группой товаров для защиты внутреннего рынка. По результатам проверок продажа опасной продукции запрещена, импортерам и поставщикам выданы предписания о ее изъятии из обращения.-0-