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21 октября 2021, 17:50

Импортные стиральные порошки и гели ненадлежащего качества продавались в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта в сентябре-октябре выявила 6 наименований импортных моющих синтетических средств, которые не соответствовали требованиям по показателям пенообразующей и моющей способностей, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции.

Речь идет об одном средстве российского производства и пяти - польского.

В инспекции напомнили, что в Беларуси требования к качеству и безопасности синтетических моющих средств по показателям пенообразующей и моющей способностей являются обязательными и установлены ГОСТ "Средства для стирки. Общие технические условия". Так, значение моющей способности (способности порошка или геля отстирывать загрязнения) для порошков должно составлять не менее 85%, для гелей - не менее 60%. Показатель пенообразующей способности (высота столба пены) не должен превышать 180 мм.

По словам специалистов, большое количество пены может привести к поломке стиральной машины. А несоответствие моющей способности вводит потребителя в заблуждение относительно назначения продукции, безопасности и качества.

Специалисты инспекции установили, что у стиральных порошков "BiMAX 100 пятен. Automat", Signum сolor, Clovin Multi сolor значение моющей способности варьировалось от 64,7% до 80% при норме не менее 85%.

У польских жидких моющих средств - геля для стирки тканей dr.Prakti сolor, жидкости для цветных тканей Clever color, универсального геля SPIRO UNIVERSAL - показатель пенообразующей способности составил от 200 мм до 225 мм при норме не более 180 мм.

"В настоящее время к ввозу и обращению на территории Беларуси Госстандартом запрещено 15 наименований моющих синтетических средств различных производителей. Информацию о них можно найти на сайте Госстандарта в реестре "Опасная продукция" или в Telegram-канале "Безопасность и качество", - обратили внимание специалисты.

В региональной инспекции советуют: если покупатели обнаружили в продаже товары из реестра "Опасная продукция", об этом необходимо сообщить по телефону 8 (0232) 25-03-06.-0-

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