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09 марта 2021, 17:52

Импортозамещающие пружины для легковых машин планируют выпускать в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске предприятие, специализирующееся на производстве пружин для сельскохозяйственных машин, планирует выпускать на новом оборудовании детали для легковых автомобилей. Об этом рассказал директор ЧУПП "Новый век спринг" Дмитрий Барсуков во время посещения предприятия представителями областной власти, передает БЕЛТА.

Новый станок предприятие приобрело по инвестпрограмме расширения производственных мощностей, после того как стало резидентом свободной экономической зоны "Витебск". "Оборудование предназначено для изготовления пружин сжатия и растяжения методом холодной навивки из проволоки диаметром до 16 мм, в том числе закаленной. Такая продукция будет использоваться при производстве пружин для автомобилей, включая легковые", - отметил Дмитрий Барсуков.

Современное оборудование позволит и сберегать энергоресурсы, и усилит производственный потенциал всего предприятия. "Производительность такого станка в 2-3 раза выше тех, что имеются на предприятии, он надежнее и на голову выше по точности. Сейчас идет отладка станка. К концу года планируем благодаря ему в том числе увеличить объем производства до 1 тыс. т", - рассказал главный инженер "Нового века спринг" Евгений Левин-Фелипеску.

Витебские производители пружин сотрудничают с белорусскими металлообрабатывающими и машиностроительными предприятиями, у которых не налажен выпуск пружин, и являются поставщиками специализированной продукции на БЕЛАЗ, "Амкодор", "Гомсельмаш" и др. Более 45% продукции реализуют в Россию, где она используется в производстве техники для агропромышленного комплекса.

"Предприятие показывает пример кооперации с белорусскими гигантами и предлагает им качественную импортозамещающую продукцию. Оно нашло свою нишу и совершенствуется в ней. Мы видим, что не обязательно создавать крупные промышленные предприятия, чтобы быть конкурентоспособными и находить рынки сбыта", - отметил первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич, курирующий промышленную сферу.

"Новый век спринг" производит более 100 видов изделий, среди которых пружины растяжения и сжатия, зубья сгребания трав, пальцы пружинные для различных сельхозмашин. Предприятие в 2020 году выпустило товарной продукции в фактических ценах на сумму более Br4,4 млн, что на четверть превысило показатели за 2019 год.-0-

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