На Туровском молочном комбинате. Фото из архива

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Импортозамещающую продукцию в 2019 году выпускали 65 предприятий Гомельской области, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель комитета экономики Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятия Гомельской области активно участвуют в процессе импортозамещения. Объемы такой продукции ежегодно прирастают. В 2019 году 65 предприятий области выпускали такую продукцию по 88 товарным позициям", - сказал Игорь Аслюк. Общий объем ее производства достиг $624 млн. При этом 62,1% продукции отгрузили на экспорт.

В этом году предприятия региона планируют работать по 94 импортозамещающим товарным позициям. Стоит задача отправить на внешние рынки не менее 60%.

В качестве положительных примеров реализации импортозамещающих проектов Игорь Аслюк назвал Туровский молочный комбинат и ИПУП "Фрешпак Солюшенс". Оба предприятия показывают хорошую динамику и по объемам производства, и по экспортным поставкам, и по увеличению численности работников.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул приоритетность вопроса импортозамещения. "При выпуске импортозамещающей продукции нужно учитывать и ее экспортный потенциал. Посмотрите резервы для наращивания объемов, изучите возможность перепрофилирования некоторых предприятий", - поставил задачу перед руководителями горрайисполкомов, ответственных служб облисполкома губернатор. -0-