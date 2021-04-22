Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 22 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:04 Создание централизованной информсистемы здравоохранения вошло в активную фазу - Сидоренко Общество
15:02 Польша преодолела пик третьей волны COVID-19 В мире
15:01 Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины при пожаре в Слонимском районе Происшествия
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307 Общество
14:58 В Советском районе Минска со 100-летием поздравили ветерана ВОВ Ивана Курындина Регионы
14:54 Мошенники обещали избавить виновного от уголовного преследования и выманили у него $9 тыс. Происшествия
14:50 Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах органов прокуратуры Президент
14:47 В Витебской области "Дажынкі-2022" пройдут в Глубоком, а в 2023-м - в Шарковщине Регионы
14:43 Мингорисполком назвал предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке Регионы
14:39 Национальная библиотека приобрела 91 редкое издание в 2020 году Культура
14:32 В Риме нашли картину, написанную Николаем Гоголем Калейдоскоп
14:29 Брестскую, Минскую области и Минск занесут на республиканскую Доску почета Президент
14:26 В Бишкек доставили первую партию российской вакцины "Спутник V" В мире
14:25 МАРТ держит на особом контроле повышение цен на питьевую воду Общество
14:21 Детские кардиохирурги освоили новые технологии Общество
14:20 Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 16 т фотооборудования и фотобумаги Происшествия
14:17 Стали известны результаты проб воды в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска Регионы
14:14 Лукашенко: миллионы зрителей страны и зарубежья знают Спиридович как ведущую "Славянского базара в Витебске" Президент
14:10 Форум работающей молодежи дает стимул для самореализации - мнение Общество
14:05 Команду хоккейного клуба "Гомель" чествовали в областном центре Спорт
14:04 Витебская "Лялька" отметит свое 35-летие праздничным капустником и спектаклями Культура
14:01 Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове Регионы
14:00 РЕПОРТАЖ: Киокушинкай - философия победителя через преодоление боли, или Как минский тренер воспитывает в учениках характер Спорт
13:54 Минтруда изучает популярность в Беларуси отцовского отпуска при рождении ребенка Общество
13:50 Более 400 наименований опасной продукции запретили в I квартале к ввозу и обращению в Беларуси Общество
13:48 Поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки в Беларуси Общество
13:48 Котельные на МВТ планируют ввести в Барановичах и Каменце Регионы
13:42 Форум работающей молодежи "За нами будущее" может стать традиционным Общество
13:32 Почти 23 т опасных отходов вывезли из Беларуси за рубеж на утилизацию Экономика
13:23 Здание бывшего областного онкодиспансера в Гомеле выставлено на электронные торги за Br1,6 млн Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
22 апреля 2021, 14:01

Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове

Ольга Чуприс во время приема граждан
Ольга Чуприс во время приема граждан

22 апреля, Чериков /Корр. БЕЛТА/. Имущественные вопросы и защита прав детей - с такими проблемами на выездной прием граждан обратились жители Могилевской и Минской областей к заместителю главы Администрации Президента Ольге Чуприс, который прошел сегодня в Чериковском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на прием поступило пять обращений. За решением своих проблем сюда обратились жители Минска, Могилева, Кричева и Черикова.

Перед приемом одна из заявительниц из Могилева отметила, что такие приемы помогают быть услышанными. "Я приехала сюда с личным вопросом, с которым на местом уровне не можем разобраться. И такие встречи помогают быть услышанными даже тем людям, которые живут в отдаленных или малых населенных пунктах. Это дает возможность разобраться в проблеме, уточнить какие-то вопросы. Кроме этого, такое общение вселяет надежду, что твоя проблема будет решена", - поделилась женщина.

Вместе с ней приехала еще одна могилевчанка - у женщин были вопросы о возможном помиловании их сыновей, которые отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. Замглавы Администрации Президента разъяснила женщинам порядок подачи ходатайств и отметила некоторые моменты, на которые обращает внимание комиссия, рассматривающая такие обращения.

Со своей проблемой на прием приехала жительница Минска. Женщина рассказала, что с 2000 года проживала в жилом доме, который располагался в одном из хозяйств Минского района. Дом строил ее муж, когда был руководителем этого агрокомбината. Однако мужчина не успел его приватизировать и выкупить - скончался. После этого женщину из дома выселили, так как в хозяйстве никаких документов на постройку не было. Женщина рассказала, что данное жилье оставили хозяйству. Сейчас она проживает в съемном жилье и хочет вернуть дом. Ранее женщина обращалась в Верховный суд, в Администрацию Президента, однако полученные ответы ее не устроили.

С вопросом о защите прав несовершеннолетнего ребенка обратилась жительница Кричева. Женщина воспитывает сына 2003 года рождения, с мужем разведена. Она подала заявление на алименты еще в 2006 году. По утверждениям обратившейся, выплачиваемые суммы не соответствуют нормам законодательства. Бывший муж заявительницы работает в Российской Федерации. В 2019 году исполнительный лист по соглашению был направлен в Россию, однако никаких выплат не производилось в течение года, а позже она получила за год сумму меньше, чем была указана в уведомлении за 5 месяцев.

Многодетная мама из Черикова приехала с вопросом о том, почему ей отказали в награждении Орденом Матери еще на этапе подготовки документов. Женщина воспитывает 5 детей, из которых трое - несовершеннолетние. Найти понимания на местом уровне не удалось, потому она приехала на личный прием.

"Особенно на выездных приемах чувствуется внимание людей к своей личной проблеме. Зачастую они приходят, понимая, что их вопрос не может быть решен здесь и сейчас, тем более когда он касается судебных споров. Вроде как есть судебное решение, но человек не удовлетворен им. Вместе с тем он хочет найти поддержку и понимание того, куда двигаться дальше, как ему жить с этим дальше, как принять это решение. Мы идем навстречу, общаемся, рассказываем о правомерности этого решения, о возможных вариантах дальнейшего обжалования, потом как разобраться в нем, - отметила замглавы. - Стараюсь при личных приемах общаться с народом, подробно выслушивать, где-то детально вникнуть в ситуацию. В этом как раз и состоит цель. Не все же могут приехать в Минск, например в Администрацию Президента, и в областной исполком. А даже если и могут, областой исполком, как будто свой и близкий, а хочется услышать постороннее мнение, увидеть участие в своей личной проблеме не только местной, но и центральной власти. Поэтому выезжаем, общаемся и стараемся решать вопросы людей. Как мне кажется, в большинстве случаев успешно".

По словам Ольги Чуприс, выездные приемы граждан - своеобразная обратная связь. "Эти личные приемы дают возможность и для самой власти понять, что не так на местах, что надо подкорректировать. Где-то видим варианты совершенствования законодательства, организационной работы в органах власти. Потом руководствуемся этим в практической деятельности", - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента.

Также Ольга Чуприс поделилась нововведениями, которые в ближайшем будущем появятся в работе с обращениями граждан и юридических лиц. "Задумка Администрации Президента о создании единой автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан Беларуси была давно - и реализация этой работы уже началась. Поскольку работа сложная (это внедрение информационных технологий, разработка определенного программного обеспечения), она не была решена в один день и даже год. Но уже в этом году появились пробные образцы такой системы и к концу года она должна быть внедрена в жизнь. Наша главная цель - повышение эффективности в работе с обращениями граждан и юридических лиц, - подчеркнула Ольга Чуприс. - Человек сможет подать свое электронное обращение и дальше отследить процесс работы с ним. При этом органы государственного управления будут иметь возможность отслеживать движение обращения, например, от районного исполкома и до Администрации Президента. Мы будем видеть, как менялся ход обращения, как дальше подавались этим гражданином еще несколько связанных обращений. Какие решения по этому обращению принимались местными властями, вышестоящими органами власти. То есть весь ход работы с обращением человека. И обратившийся также увидит, как велась работа по его проблеме. Надеемся, что такая работа пойдет на пользу. К концу года Министерство связи планирует запустить систему в итоговую эксплуатацию".-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Администрация Президента Минская область Могилевская область обращения граждан Чериков
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Иван Курындин. Фото "Минск-Новости" В Советском районе Минска со 100-летием поздравили ветерана ВОВ Ивана Курындина
Глубокое. Фото из архива В Витебской области "Дажынкі-2022" пройдут в Глубоком, а в 2023-м - в Шарковщине
Мингорисполком назвал предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке
Фото из архива Стали известны результаты проб воды в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска
Фото из архива Котельные на МВТ планируют ввести в Барановичах и Каменце
Фото из архива Пострадавший возле здания на ул.Советской в Минске находится в состоянии средней степени тяжести
Главное
Фото из архива Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала
Сев ранних яровых культур завершен в четырех областях Беларуси
Баланс интересов: чем выгодно стратегическое партнерство БЦК и "Дана Холдингз"
Топ-новости
Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове
Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка
Мингорисполком назвал предварительные причины аварии на водопроводе в Чижовке
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1170 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Детские кардиохирурги освоили новые технологии
Биометрические документы презентуют на международном форуме #GBC в Минске
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 28 апреля
Утверждена среднесрочная финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы
Белорусские детские онкологи провели инновационную CAR-T-терапию двум пациентам
РЕПОРТАЖ: Киокушинкай - философия победителя через преодоление боли, или Как минский тренер воспитывает в учениках характер
МИД Беларуси отреагировал на заявление литовской стороны о возможной аккредитации посла США Фишер в Литве
Форум работающей молодежи "За нами будущее" может стать традиционным
Поезда из Калининграда будут делать дополнительные остановки в Беларуси
Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 23 апреля
Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартует 23 апреля
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.