Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове

22 апреля, Чериков /Корр. БЕЛТА/. Имущественные вопросы и защита прав детей - с такими проблемами на выездной прием граждан обратились жители Могилевской и Минской областей к заместителю главы Администрации Президента Ольге Чуприс, который прошел сегодня в Чериковском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на прием поступило пять обращений. За решением своих проблем сюда обратились жители Минска, Могилева, Кричева и Черикова.

Перед приемом одна из заявительниц из Могилева отметила, что такие приемы помогают быть услышанными. "Я приехала сюда с личным вопросом, с которым на местом уровне не можем разобраться. И такие встречи помогают быть услышанными даже тем людям, которые живут в отдаленных или малых населенных пунктах. Это дает возможность разобраться в проблеме, уточнить какие-то вопросы. Кроме этого, такое общение вселяет надежду, что твоя проблема будет решена", - поделилась женщина.

Вместе с ней приехала еще одна могилевчанка - у женщин были вопросы о возможном помиловании их сыновей, которые отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. Замглавы Администрации Президента разъяснила женщинам порядок подачи ходатайств и отметила некоторые моменты, на которые обращает внимание комиссия, рассматривающая такие обращения.

Со своей проблемой на прием приехала жительница Минска. Женщина рассказала, что с 2000 года проживала в жилом доме, который располагался в одном из хозяйств Минского района. Дом строил ее муж, когда был руководителем этого агрокомбината. Однако мужчина не успел его приватизировать и выкупить - скончался. После этого женщину из дома выселили, так как в хозяйстве никаких документов на постройку не было. Женщина рассказала, что данное жилье оставили хозяйству. Сейчас она проживает в съемном жилье и хочет вернуть дом. Ранее женщина обращалась в Верховный суд, в Администрацию Президента, однако полученные ответы ее не устроили.

С вопросом о защите прав несовершеннолетнего ребенка обратилась жительница Кричева. Женщина воспитывает сына 2003 года рождения, с мужем разведена. Она подала заявление на алименты еще в 2006 году. По утверждениям обратившейся, выплачиваемые суммы не соответствуют нормам законодательства. Бывший муж заявительницы работает в Российской Федерации. В 2019 году исполнительный лист по соглашению был направлен в Россию, однако никаких выплат не производилось в течение года, а позже она получила за год сумму меньше, чем была указана в уведомлении за 5 месяцев.

Многодетная мама из Черикова приехала с вопросом о том, почему ей отказали в награждении Орденом Матери еще на этапе подготовки документов. Женщина воспитывает 5 детей, из которых трое - несовершеннолетние. Найти понимания на местом уровне не удалось, потому она приехала на личный прием.

"Особенно на выездных приемах чувствуется внимание людей к своей личной проблеме. Зачастую они приходят, понимая, что их вопрос не может быть решен здесь и сейчас, тем более когда он касается судебных споров. Вроде как есть судебное решение, но человек не удовлетворен им. Вместе с тем он хочет найти поддержку и понимание того, куда двигаться дальше, как ему жить с этим дальше, как принять это решение. Мы идем навстречу, общаемся, рассказываем о правомерности этого решения, о возможных вариантах дальнейшего обжалования, потом как разобраться в нем, - отметила замглавы. - Стараюсь при личных приемах общаться с народом, подробно выслушивать, где-то детально вникнуть в ситуацию. В этом как раз и состоит цель. Не все же могут приехать в Минск, например в Администрацию Президента, и в областной исполком. А даже если и могут, областой исполком, как будто свой и близкий, а хочется услышать постороннее мнение, увидеть участие в своей личной проблеме не только местной, но и центральной власти. Поэтому выезжаем, общаемся и стараемся решать вопросы людей. Как мне кажется, в большинстве случаев успешно".

По словам Ольги Чуприс, выездные приемы граждан - своеобразная обратная связь. "Эти личные приемы дают возможность и для самой власти понять, что не так на местах, что надо подкорректировать. Где-то видим варианты совершенствования законодательства, организационной работы в органах власти. Потом руководствуемся этим в практической деятельности", - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента.

Также Ольга Чуприс поделилась нововведениями, которые в ближайшем будущем появятся в работе с обращениями граждан и юридических лиц. "Задумка Администрации Президента о создании единой автоматизированной системы учета и обработки обращений граждан Беларуси была давно - и реализация этой работы уже началась. Поскольку работа сложная (это внедрение информационных технологий, разработка определенного программного обеспечения), она не была решена в один день и даже год. Но уже в этом году появились пробные образцы такой системы и к концу года она должна быть внедрена в жизнь. Наша главная цель - повышение эффективности в работе с обращениями граждан и юридических лиц, - подчеркнула Ольга Чуприс. - Человек сможет подать свое электронное обращение и дальше отследить процесс работы с ним. При этом органы государственного управления будут иметь возможность отслеживать движение обращения, например, от районного исполкома и до Администрации Президента. Мы будем видеть, как менялся ход обращения, как дальше подавались этим гражданином еще несколько связанных обращений. Какие решения по этому обращению принимались местными властями, вышестоящими органами власти. То есть весь ход работы с обращением человека. И обратившийся также увидит, как велась работа по его проблеме. Надеемся, что такая работа пойдет на пользу. К концу года Министерство связи планирует запустить систему в итоговую эксплуатацию".-0-

Фото Олега Фойницкого