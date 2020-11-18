Имущество бывшего спиртзавода в Поставском районе продали более чем за Br3 млн

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Имущество бывшего спиртзавода в городском поселке Лынтупы Поставского района продано по результатам аукциона по цене свыше Br3 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебский институт недвижимости и оценки", выступившем организатором торгов.

Интерес к лоту проявил один участник, который согласился приобрести комплекс имущества по начальной цене, увеличенной на 5%. Продавцом выступило ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", в состав которого Лынтупский спиртзавод передан в 2010 году. Решение реализовать актив с аукциона принято в конце 2019 года. Покупателя на комплекс удалось найти по результатам четвертых торгов.

В состав лота включено почти 30 зданий и сооружений различного функционального назначения общей площадью более 13 тыс. кв.м, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, а также почти 100 наименований оборудования. Бывший завод занимает площадь около 6,3 га, к территории подведены железнодорожная ветка, есть возможность перевода котельной на газ. Одним из возможных вариантов использования промышленной площадки может стать размещение производства широкого спектра пищевой продукции, в том числе организации выпуска бутилированной питьевой воды благодаря расположенным на территории завода четырем собственным артезианским скважинам суммарной производительностью 92 куб. м/ч.

Лынтупский спиртзавод образован в начале XX века. В марте 2013 года на предприятии произошел взрыв в цеху ректификации спирта, в результате которого один человек погиб, а четыре получили телесные повреждения различной степени тяжести. Впоследствии спиртзавод не возобновил работу, здания и сооружения законсервированы. С 2015 года ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" пыталось самостоятельно привлечь инвестора на имущественный комплекс участка "Лынтупы".-0-