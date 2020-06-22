Имущество ликвидированного хозяйства в Городокском районе продали на аукционе за Br127 тыс.

22 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозпредприятие "Северный" Городокского района выкупило расположенное по соседству имущество ликвидированного хозяйства на аукционе комитета "Витебскоблимущество" за Br127 тыс., при этом цена продажи превысила начальную более чем в 310 раз, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс зданий бывшего ОАО "Городокский райагропромснаб" в деревне Большие Стайки выставлялся на торги впервые с установлением начальной цены 15 базовых величин (Br405). Интерес к лоту проявили два участника, а победитель определился на 57-м шаге аукциониста. Им стало местное СУП "Северный", которое входит в агропромышленное объединение на базе ОАО "Витебский мясокомбинат". По словам директора "Северного" Вадима Проневича, недвижимость планируется использовать под фермы для выращивания быков, что позволит предприятию увеличить поголовье крупного рогатого скота. Первые 100 бычков на новой площадке появятся примерно через месяц, а всего на этой базе предполагается содержать около 1,2 тыс. голов КРС. Проблем с обеспечением кормами животных не будет, так как угодья вокруг комплекса находятся на балансе СУП "Северный".

В состав лота включено 14 зданий и сооружений различного назначения общей площадью более 18 тыс. кв.м, в том числе шесть телятников и животноводческих помещений, два склада, кормоцех, дом животновода, пожарное депо, а также право 50-летней аренды двух земельных участков площадью свыше 6,7 га. Новому собственнику предстоит в числе прочего зарегистрировать объекты в Едином государственном регистре недвижимого имущества. Вырученные на аукционе средства пополнят бюджет Городокского района.

Также по результатам торгов комитета "Витебскоблимущество" будут вовлечены в оборот еще три неиспользуемых объекта. Житель Минска приобрел за Br85 здания бывшей школы с мастерской и хозпостройками общей площадью свыше 500 кв.м в деревне Запрудье Глубокского района. По словам нового собственника, на базе учреждения образования планируется создать объект агроэкотуризма. Еще одну бывшую школу в деревне Карасино Браславского района также за Br85 выкупил местный житель для создания базы отдыха. По данным комитета "Витебскоблимущество", с начала года комитет организовал более полусотни результативных аукционов, что позволило пополнить бюджет на сумму свыше Br1,3 млн.-0-