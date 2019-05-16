Индийские бизнесмены готовы инвестировать $10 млн в экономику Витебской области

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Индия готова инвестировать $10 млн в экономику Витебской области. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Союза организаций по содействию торговле и промышленности (Индия) Прияншу Джха на VIII Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, предприятия Индии заинтересованы в тесном сотрудничестве с Витебской областью и создании кластера из нескольких предприятий на территории региона. "Представители Индии готовы инвестировать $10 млн в экономику Витебской области. Рассматриваемые проекты взаимовыгодного сотрудничества пока обсуждаются. Есть хорошие предложения от свободной экономической зоны "Витебск" по совместным проектам в сфере металлообработки и производства продуктов питания. Они находятся в стадии обсуждения. Вскоре планируется подписать договор, после которого сразу же начнется реализация перспективных инвестпроектов", - сказал Прияншу Джха.

Значимость экономического форума в Витебске в свете намерений лидеров Беларуси и Китая по углублению двусторонних отношений отметил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Он подчеркнул, что сегодня на форуме присутствуют делегации из четырех провинций Китая, которые включают представителей органов власти и бизнеса, и выразил уверенность, что участники найдут точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества.

Участие в VIII Международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске принимают 85 делегаций из 22 стран. Двухдневная программа форума включает подписание договоров о сотрудничестве районов области с зарубежными регионами, работу выставочных экспозиций, демонстрационных площадок, проведение биржи деловых контактов, молодежного конкурса профессиональной подготовки и квалификации WorldSkills, конференции "Роль системы образования в инновационных разработках". Запланировано посещение предприятий и объектов региона участниками форума. Впервые на форуме организована работа зарубежного павильона товаров, услуг и проектов, где зарубежные регионы-партнеры презентуют лучшие компании и их разработки. Отдельно представлена пищевая продукция предприятий Витебской области, пользующаяся неизменным спросом за рубежом.-0-