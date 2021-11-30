30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальные предприниматели Могилевской области уплатили за 10 месяцев в бюджет Br62 млн. Удельный вес этих поступлений составил 4,5%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Основную долю сформировали поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения - Br33,8 млн, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц - Br8,7 млн, налогу на добавленную стоимость - Br8,3 млн, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси - Br5,4 млн, подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности - Br8 млн.-0-