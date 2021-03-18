Индивидуальным застройщикам в Брестской области предложат софинансировать создание инфраструктуры

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в кварталах индивидуальной жилой застройки должно вестись с долевым участием застройщиков. Такое мнение прозвучало сегодня на семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблему озвучил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Власик. По его словам, строительство необходимых коммуникаций в кварталах индивидуальной застройки порой длится годами из-за недостатка финансирования. Это в свою очередь препятствует вводу в эксплуатацию уже завершенных домов. Так, на 1 января в области не было обеспечено сетями водоснабжения свыше 3,5 тыс. земельных участков, сетями электроснабжения - 76 участков, уличной дорожной сетью - более 3 тыс. участков.

Самая проблемная ситуация сложилась в Брестском и Пинском районах: здесь сетями водоснабжения не обеспечено 1816 и 1294 участка, а уличной дорожной сетью - 886 и 1301 соответственно. При этом в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство только по Брестскому району состоит более 3 тыс. человек, еще более 5 тыс. - по Бресту.

"В соответствии с проектом кодекса об архитектурной и строительной деятельности, разработка которого находится в завершающей стадии, ввод индивидуальных жилых домов в эксплуатацию будет возможен только при наличии минимально необходимой инфраструктуры. В этой связи горрайисполкомам уже сейчас нужно задуматься о поиске альтернативных источников финансирования таких объектов. Например, это могут быть собственные средства ЖКХ, населения", - сказал Дмитрий Власик.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья в Брестской области традиционно высокая и составляет не менее 45%. За минувшую пятилетку из областного бюджета на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в кварталах индивидуальной жилой застройки было направлено более Br4,5 млн. В 2021 году в рамках областной инвестиционной программы на эти цели запланировано выделить Br824 тыс.

"Нужно возобновлять долевое участие индивидуальных застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры. Об этом говорит и глава государства. Когда мы выставляем земельные участки на аукционы, нужно прописывать условия, чтобы люди понимали, что сети будут строиться вскладчину. Наши долголетние обещания будем закрывать, а при новом проектировании свою функцию будем делить совместно с застройщиками", - резюмировал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.-0-