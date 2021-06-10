Информация о пытках в одном из пенитенциарных учреждений Могилева не подтвердилась - прокуратура

10 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Информация о пытках в одном из пенитенциарных учреждений Могилева не подтвердилась. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Прокуратура Могилевской области во время мониторинга СМИ и информационных ресурсов в сети Интернет обнаружила сообщения о якобы имевших место пытках, издевательствах и психологическом давлении со стороны администрации ИК-15 в Могилеве в отношении осужденного Артема Анищука, а также о том, что он проглотил металлический предмет, - рассказали в службе информации. - Для проверки этих сведений в пенитенциарное учреждение выбыл заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области по надзору за соблюдением законодательства органами уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения".

Во время личной беседы с прокурорским работником Артем Анищук не высказывал жалоб на состояние здоровья. На вопрос о причинах проглатывания инородного предмета пояснил, что просто хотел попасть в медицинскую часть.

"Таким образом, размещенная в одном из Telegram-каналов информация не подтвердилась", - подчеркнули в службе информации.-0-