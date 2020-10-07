Информация о столкновении автомобиля ГАИ и троллейбуса в Бобруйске оказалась фейком

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Информация об автомобиле ГАИ, который протаранил троллейбус в Бобруйске, оказалась фейком. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"Данная информация размещалась 6 октября в Telegram-каналах. И эта новость не соответствует действительности", - прокомментировали в УВД.
Днем 6 октября водитель троллейбуса, двигаясь по улице 50 лет Октября, проявила невнимательность и совершила столкновение со служебным автомобилем ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома. Машина стояла у края проезжей части. Незадолго до аварии инспектор ГАИ пресек правонарушение со стороны пешехода и проводил разбирательство по данному факту.
В результате ДТП служебному автомобилю и троллейбусу причинены механические повреждения. Никто не пострадал. Действиям водителя троллейбуса будет дана правовая оценка.-0-