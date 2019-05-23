Информационную стратегию по дородовой помощи и безопасному материнству представят в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация информационной стратегии по дородовой помощи и безопасному материнству состоится 24 мая на базе 39-й городской клинической поликлиники Минска, сообщили БЕЛТА в фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Фонд реализует проект "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь", частью которого и является данная стратегия под названием "Я меняюсь", разработанная совместно с партнерами. На презентацию приглашены около 50 акушеров-гинекологов столицы.

"На пути от планирования беременности до первого знакомства родителей с малышом у будущей мамы и ее близких возникает немало вопросов. Дородовая помощь дает возможность здравоохранению установить надежный контакт с женщиной и ее семьей, оказывая безопасное консультирование и предоставляя своевременную поддержку в решающие моменты жизни мамы и малыша. Основная задача дородовой помощи - выявить женщин, которым необходимы советы специалистов с минимальным вмешательством в течение беременности, если она проходит без осложнений", - пояснили в ЮНФПА.

Разработчики стратегии продемонстрируют блок новейших информационных материалов, которые нацелены как на сохранение здоровья и качества жизни матери во время беременности, родов и послеродового периода, так и на создание положительных ожиданий женщины от опыта материнства. Ведь в этот период она особенно нуждается в поддержании личной самооценки и независимости, одновременно с развитием материнских навыков и приобретением необходимых знаний. Данная стратегия также позволит наладить доверительные связи между здравоохранением, женщиной и ее семьей.-0-